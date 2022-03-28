

أحمد مغربي



افتتحت شركة نفط الكويت أمس مركز حبارى للابتكار الذي يعد الأول من نوعه في القطاع النفطي ويهدف إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.



في البداية، قال نائب الرئيس التنفيذي للغاز والابتكار في شركة نفط الكويت بدر المنيفي إن شركة نفط الكويت اتخذت خطوة رائدة من خلال تأسيس شراكة هي الأولى من نوعها مع كيان محلي يتميز بالابتكار ويتمثل في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، والتي نتج عنها إنشاء مركز حبارى للابتكار التابع لشركة نفط الكويت، مشيرا إلى أن المركز سيساعد في تحويل هدف الشركة الاستراتيجي إلى واقع ملموس يدعم تطلعات قطاع النفط، ويعزز دور التعاون الوطني والحكومي، مع التأكيد على المسؤوليات الاجتماعية لشركة نفط الكويت.



مـــن جانـبـــه، قــــال مدير مجموعة الابتكار والتكنولوجيا في شركة نفط الكويت حمد الزعابي أن مركز حبارى للابتكار يهدف إلى تعزيز ثقافة ابتكار قوية، ورعاية الإبداع عبر تمكين موظفي شركة نفط الكويت من تحويل المفاهيم إلى اختراعات وابتكارات، مشيرا إلى ان رحلة تشييد المركز بدأت في عام 2019، وكان يقتصر على تأسيس مختبرين وقاعة مؤتمرات، لدعم ثقافة الابتكار داخل شركة نفط الكويت، وقامت الشركة وبدعم القيادات ومن خلال التعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، تمكنت الشركة من تحويل مركز حبارى بالكامل إلى هذا المركز الرائع، الذي سيمهد الطريق لتطوير وتعزيز ثقافة الابتكار، ليس داخل شركة نفط الكويت وحسب، بل أيضا داخل المجتمعات التي نعمل فيها.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مركز صباح الأحمد للتنمية والإبداع بدر الحميضي إن مركز حبارى للابتكار هو نتاج استمرار التعاون المثمر بين مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وشركة نفط الكويت، وذلك حرصا من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وهو أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على تحقيق الرسالة التي أنشئ من أجلها المركز للمساهمة في بناء مجتمع يدعم ويرعى الموهوبين والمبدعين ويستثمر قدراتهم وطاقاتهم.