أعلنت شركة «أجيليتي» للمخازن العمومية أن إحدى شركاتها التابعة (ترايستار) للنقليات وقّعت اتفاقية للاستحواذ على 51% من شركة «إتش إن أيه جروب» في شركة «إتش جي ستورا جي إنترناشيونال ليمتد» بقيمة 215 مليون دولار.



وقالت «أجيليتي»، في إفصاح على البورصة، إن «إتش جي ستورا جي إنترناشيونال ليمتد» هي مشروع مشترك بين «إتش إن أيه جروب» و«جلينكور» التي تعد واحدة من أكبر شركات الموارد الطبيعية بالعالم، وستتخذ «جلينكور» الحصة المتبقية البالغة 49%.



وأضافت أن «ترايستار» ستحصل على حصة أغلبية في الشركة التي تمتلك محفظة أصول في التخزين منتشرة في 8 دول بين أوروبا والأميركتين والشرق الأوسط وافريقيا وستضيف ما يزيد على 3 ملايين متر مكعب من سعة تخزين الوقود إلى محفظة «ترايستار» وتوسع وجود الشركة إلى 29 دولة حول العالم.



وأكدت «أجيليتي» أن إغلاق الصفقة يخضع لعدد من الشروط المسبقة المتوقع الانتهاء منها في الربع الثاني من العام الحالي وسينعكس التأثير المادي لهذه العملية عند إتمام الصفقة والمتوقع في الربع الثاني من عام 2022.