أعلنت شركة مجموعة الصناعات الوطنية الكويتية تحقيقها أرباحا صافية بلغت 78.6 مليون دينار عن عام 2021 مقارنة بخسائر بلغت 52.2 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2020 بنسبة تغير 251%.



وقالت الشركة في إفصاح منشور على موقع بورصة الكويت إن ربحية السهم الواحد بلغت 53.7 فلسا للسهم عن العام الماضي مقارنة بخسارة للسهم بلغت 35.7 للسهم عن عام 2020 بنسبة تغيير بلغت 250%.

وأضافت الشركة أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 12% من رأس المال المدفوع بقيمة 17.99 مليون دينار بواقع 12 فلسا نقدا وأسهم منحة مجانية بواقع 8% على المساهمين، علما أن تلك التوصية خاضعة لموافقة الجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة.

وتأسست مجموعة الصناعات الوطنية عام 1960 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 وتعمل في تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك أسهم أو حصص ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس تلك الشركات بنوعيها وإدارتها وكفالتها لدى الغير.