

أعلنت شركة وفرة للاستثمار الدولي عن قيامها بدور منسق عالمي ومدير إصدار لصكوك أولية غير مضمونة لصالح بنك بوبيان بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بعائد 3.389% سنويا يستحق كل نصف سنة تحت مظلة برنامج الصكوك.



وقالت وفرة إن الصكوك الصادرة تعتبر أول إصدار صكوك دولي من الكويت لعام 2022 ومن أكبر إصدارات الصكوك الأولية غير المضمونة من الكويت وثاني إصدار للبنك تحت مظلة برنامج الصكوك الذي تم إنشاؤه في عام 2020، وذكرت الشركة أنه رغم تقلبات الأسواق العالمية فإن عملية الإصدار شهدت طلبا قويا من قبل قاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين، حيث قارب إجمالي الطلبات 2.1 مليار دولار أميركي (ما يعادل 2.4 أضعاف قيمة الإصدار) من قبل اكثر من 30 مستثمرا.



وأشارت وفرة إلى أن الطلب الكبير على الإصدار ساهم في تسعير أقل نسبة ربح متوقعة للإصدار بنسبة 3.389% (وهي نسبة سندات الخزينة الأميركية لمدة 5 سنوات + 100 نقطة أساس) وهو الأقل من السعر الابتدائي البالغ 115 نقطة أساس. وأكدت الشركة أن الإصدار حقق تنوعا عالميا من حيث المشاركة في الاكتتاب، حيث شارك مستثمرون من الخليج وأوروبا وآسيا مع توزع الطلبات من أنواع مختلفة من المستثمرين بما فيهم مديرو الصناديق والمؤسسات الدولية والبنوك.



وفي السياق نفسه، علق نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع إدارة الأصول في شركة وفرة للاستثمار الدولي مانع الصانع قائلا: نفتخر بتضافر جهودنا الاستشارية للعمل مع بنك بوبيان كمنسق عالمي نحو تحقيق إصدار تاريخي آخر في ظل أسواق تتطلب جهودا وخبرات استثنائية لضمان نجاح الإصدار. وأضاف الصانع أن طرح هذه الصكوك يعد خطوة مهمة، في سبيل تعميق دور وأهمية منتج الصكوك، كإحدى الأدوات الرئيسية للعمليات المصرفية الإسلامية، والتي تستطيع أن توفر التمويل اللازم للحكومات والشركات، بحيث أصبحت أداة الصكوك جزءاً مهماً في سوق التمويل العالمية.



من ناحيته، صرح نائب رئيس إدارة الدخل الثابت في شركة وفرة للاستثمار الدولي مشعل الصالح: تفتخر وفرة بنجاحها في إتمام أول عملية مشاركة للشركة كمنسق عالمي ومدير إصدار لواحد من أكبر إصدارات الصكوك ومن أهم المؤسسات المالية في الكويت.



وأوضح الصالح انه من خلال إدارة هذا الإصدار تؤكد شركة وفرة التزامها بتطوير سوق الدخل الثابت والصكوك الإسلامية وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى دول الخليج، مشيرا إلى أن إصدار الصكوك نجح في جهود وفرة ومديرو الإصدار الآخرين في إنشاء سجل اكتتاب بأكثر من 1.2 مليار دولار دلالة على ثقة الأسواق المالية العالمية العالية في منتج الصكوك والملاءة المالية القوية للمؤسسات الكويتية. وأوضحت الشركة أن الإصدار يشكل صكوكا أولية غير مضمونة تحت مظلة برنامج الصكوك العالمي الذي تمت زيادة حجمه مؤخرا من مليار إلى 3 مليارات دولار، لافتة إلى أن الأوراق المالية حصلت على تصنيف «A» من وكالة فيتش للتصنيف وهو من التصنيفات الائتمانية العالية. وأشارت إلى أن عوائد الإصدار سوف تستخدم لتنويع مصادر التمويل للبنك بالإضافة الى أغراض البنك العامة.



وذكرت أن الإصدار شارك فيه مع شركة وفرة للاستثمار كل من شركة الوطني للاستثمار وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومدراء رئيسين للإصدار وشارك كل من المؤسسة العربية المصرفية، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بيتك كابيتال، مجموعة ميتسوبيشي للأوراق المالية، مجموعة ميزوهو المالية، اس ام بي سي نيكو كابيتال والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص كمدراء للإصدار فقط وشركة بوبيان كابيتال كمدير إصدار مشارك فقط.