هادي العنزي



يأمل فريق برقان لكرة السلة حسم تأهله إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل على حساب النصر، في المواجهة الثانية التي تجمع الفريقين في الـ 7 مساء اليوم على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات.



ووضع برقان قدما في «الممتاز» بعد تغلبه على «العنابي» 109-86 في أولى مباريات الفريقين ضمن نظام «بلاي اوف» لتحديد الفريق المتأهل، فيما سيستقبل دوري الدرجة الأولى الفريق الخاسر، وقد حل برقان في المرتبة الخامسة بدوري الدرجة الممتازة، فيما جاء النصر ثانيا في الدرجة الأولى.



دوري 19 سنة «كويتاوي»



إلى ذلك، تمكن فريق الشباب (تحت 19 سنة) بنادي الكويت من الظفر بلقب الدوري بعد فوزه على القرين الوصيف 58-50 في المرحلة الثانية من الدور النهائي «بلاي اوف»، بينما تأجل حسم المركز الثالث بين العربي وكاظمة. من جانب أخر، تغلبت سلة نادي الفتاة على نظيرتها جامعة الخليج 82-60 نقطة في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة لدوري سيدات السلة، في مواجهة متكافئة بأغلب أشواطها الأربعة، والتي شهدت تألق اللاعبة جيداء العيسى التي قدمت أداء متميزا طوال المباراة، فتمكن «الفتاة» من بسط سيطرته على مجريات المباراة، حيث خرج فائزا في الربع الأول 23-14 فيما تحسن أداء سيدات «الخليج» في الربع الثاني، وتفوقن في تسجيل النقاط لينتهي 18-17، وفي النصف الثاني رفعت لاعبات «الفتاة» من نسق الأداء، وتمكن من تسجيل 42 نقطة، موزعة مناصفة على الربعين الثالث والرابع، فيما لم تسجل سيدات «الخليج» سوى 28 نقطة، ليخرج بخسارة مستحقة. وفي مواجهة ثانية، تمكن فريق نادي سلوى الصباح من إلحاق هزيمة ثقيلة بفريق نادي فتيات العيون 61-15 نقطة، في مباراة جاءت من جانب واحد في أغلب فتراتها.