هادي العنزي



التقى عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية رئيس لجنة اللجان الرياضية الشيخ مبارك النواف بممثل المجلس العالمي للملاكمة WBC في الكويت مشعل الفجي، ورئيس اتحاد الملاكمة للمحترفين والهواة في شمال إسبانيا مانولو بلاناس، ومدير عام وكالة الشراكة العالمية لنادي ريال مدريد الإسباني عمر كوربو، والمدير التنفيذي لشركة الجوائز الأوروبية الخاندرو غويجيريو، حيث أهدى المجتمعون الشيخ مبارك النواف قميص مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة موقعها باسمه وميدالية تذكارية من المجلس العالمي للملاكمة (WBC).



كما تناول اللقاء سبل تطوير الرياضية الكويتية بمختلف الألعاب، وفتح مزيد من قنوات التعاون والتكامل الرياضي للفنون القتالية التابعة للجنة الأولمبية الكويتية بين الكويت وإسبانيا، وقد أبدى النواف ترحيبه بكل ما من شأنه إتاحة الفرصة للشباب الرياضي الكويتي لاكتساب مزيد من الخبرات الرياضية في مختلف الألعاب عبر القنوات الرسمية المعتمدة، و، أشاد الفجي باهتمام مجلس «الأولمبية» وحرصها على دعم الشباب الرياضي.