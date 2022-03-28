أعلنت منصة فو، أول منصة رقمية متكاملة لاحتضان المواهب الشابة، عن توقيع اتفاقية مع مدرسة جنوى العالمية لكرة القدم لاستضافة فتيان كويتيين موهوبين في كرة القدم لتدريبهم من قبل محترفين في Rayo Vallecano De Madrid الفريق الإسباني المحترف. وتوفر منصة فو من خلال هذه المبادرة الفرصة للفتيان الكويتيين الموهوبين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و20 عاما ليتم اكتشافهم من قبل مدربين محترفين ورياضيين بارزين مثل لاعب كرة القدم البرازيلي المحترف السابق الذي يعمل الآن سفيرا لكرة القدم، روبرتو كارلوس.



هذا، وستختار لجنة التحكيم لاعبين كويتيين بعد إجراء عدد من التقييمات والمسابقات لاختبار قدراتهم الرياضية وذلك يومي 28 و29 مارس في نادي اليرموك.



وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي لمنصة «فو» ريهام العيار: «سعداء بالتعاون مع مدرسة جنوى الدولية لكرة قدم لنتمكن من تطوير وصقل قدرات لاعبي كرة القدم الكويتيين الموهوبين، فالهدف من تأسيس المنصة في الكويت هو دعم هؤلاء الشباب وتطوير قدراتهم، وتعاوننا مع مدرسة جنوى الدولية يخدم هذا الهدف». وأوضحت العيار أن منصة «فو» جاءت لدعم الفتيان الكويتيين الذين يتمتعون بموهبة وتوفر لهم برامج لتعزيز وصقل مواهبهم والعمل على إيصالها إلى العالمية، كما أعربت عن سعادتها بروبرتو كارلوس وحضوره المباراة النهائية ومشاركته في نهائي دوري «فرجان» التي تختتم في موسمها الثاني اليوم.



الجدير ذكره ان «فو» هي منصة رقمية متكاملة كويتية لاحتضان المواهب الشابة تأسست في يوليو 2020 وهي نتيجة تعاون مثمر بين الشيخة عهود الصباح وريهام العيار بهدف تمكين الطاقات الشبابية وتصديرها للأسواق العالمية، كما أطلقت المنصة مركزها الإبداعي الشامل لتمكين الشباب، وتطبيقها الإلكتروني لعرض محتوى المواهب الكويتية والسماح لهم بالتعبير عن أفكارهم في 2021، وتعمل حاليا على إنشاء برنامج أكاديمي للشباب الكويتي.