هادي العنزي



أجل فريق الاتحاد المدرسي والتعليم العالي حسم لقب دوري الشابات لكرة القدم إلى الجولة العاشرة والأخيرة، بعدما تغلب على فريق أكاديمية يوفنتوس 2-1 في، ملحقا الخسارة الأولى بمتصدر الترتيب الذي بقي على رصيده 18 نقطة، فيما تقدمت شابات الاتحاد المدرسي إلى المركز الثاني برصيد 16 نقطة.



وجاءت المواجهة تنافسية حتى الدقائق الأخيرة، إذ تبادل الفريقان الأفضلية على مدار شوطي المباراة، وكانت رغبة شابات «اليوفي» حاضرة لحسم اللقب الأول لمصلحتهن، دون خسارة، ولكن فوجئن برغبة كبيرة من لاعبات «الاتحاد المدرسي» بتحقيق الفوز، سجلت نسيمة العبيدي، وهيفاء القديري هدفي الفوز لفريقهما، ولم تستطع لاعبات يوفنتوس من تسجيل سوى هدف واحد جاء بواسطة الموهبة المتألقة تالا السلطان، لكنه لم يكن كافيا لمعادلة النتيجة، والخروج بنقطة التعادل.



وشهدت الجولة التاسعة لدوري الشابات الأول المقام برعاية بنك برقان، فوز فريق نادي فتيات العيون على شابات نادي التضامن 1-0 لتتقدم فتيات العيون إلى المركز الثالث بـ(14 نقطة)، بينما ظل رصيد التضامن على حاله بـ(7 نقاط) في المركز الأخير، وفي ثالث المواجهات فاز فريق أكاديمية الخليج شباك نظيره فريق نادي سلوى الصباح برباعية نظيفة، ليحصد النقطة الـ 12 بالمركز الخامس، فيما بقي «سلوى الصباح» على رصيده بـ 9 نقاط.