فرش السفر بساحات المسجد قبل الأذان بنصف ساعة وإزالتها بعد الإفطار

يمنع منعاً باتـاً إقامـة الخيـام الرمضانية داخـل حدود المسجد

أسامة أبو السعود



أصدر وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المساعد لقطاع المساجد م. بدر العتيبي تعميما إداريا موجهاً إلى مديري إدارات مساجد المحافظات بشأن إقامة ولائم الإفطار بالمساجد.



وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه «..استعدادا لاستقبال شهر رمضان الفضيل موسم الخير والبر والإحسان، نحيطكم علما بأنه قد تقرر السماح بإقامة ولائم الإفطار بالمساجد، مع التقيد بالضوابط التالية:



1 ـ تتقدم الجهة الراغبة بإقامة ولائم الإفطار بالمسجد بكتاب رسمي لإدارة مساجد المحافظة الواقع بها المسجد، لأخذ الموافقات الرسمية، بعد التنسيق مع إمام المسجد.



2 ـ السماح بإقامة ولائم الإفطار بساحات المسجد ويتم فرش سفر الولائم قبل الأذان بنصف ساعة وإزالتها بعد الإفطار مباشرة.



3 ـ تقع مسؤولية تنظيم ولائم الإفطار على القائمين على مشروع الإفطار وبإشراف إمام المسجد.



4 ـ لا يسمح بإقامة الخيام الرمضانية داخل حدود المسجد.



5 ـ يمنع منعا باتا إيصال التيار الكهربائي الخاص بالمسجد بالخيام الرمضانية المجاورة لأسوار المسجد، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المصلين.