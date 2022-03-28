محمد راتب



أصدر وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ورئيس مجلس الهيئة العامة للزراعة م. علي الموسى قرارات بندب ناصر تقي مدير إدارة المشاريع الهندسية بالإضافة إلى عمله القيام بأعمال نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية، وندب محسن محمد المطيري مدير إدارة الوفرة الزراعية بالإضافة الى عمله القيام بأعمال نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية، وندب أحمد طراد المطيري مدير إدارة الشؤون القانونية بالإضافة إلى عمله القيام بأعمال نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية.



وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن تعيين مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية خلفا للشيخ محمد اليوسف الذي انتهى العمل بمرسوم تعيينه 26 مارس الجاري بانتظار قرار مجلس الوزراء وأن المنصب لايزال شاغرا، في حين تمت إعادة م. مشعل القريفة مديرا للإنتاج الحيواني، وم. ومرزوق الهبي مديرا لإدارة التراخيص السمكية.