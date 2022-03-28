دارين العلي



أعلن الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية م.مطلق العتيبي عن إنهاء أعمال تمديد خطوط الضغط العالي 400 كيلو فولت إلى مدينة المطلاع السكنية بداية يونيو المقبل.



وأوضح العتيبي أنه يتم ايصال ما يقارب 4 أبراج بشكل يومي، حيث تعمل الفرق وفق الظروف الجوية التي تتناسب مع تلك الأعمال، مؤكدا ان وزارة الكهرباء والماء تعمل على قدم وساق من أجل إنجاز الأعمال الكهربائية المتعلقة بمدينة المطلاع خاصة فيما يتعلق بخطوط الضغط العالي.



وأشار الى وجود خطي ضغط عال بقدرة 4000 ميغاواط، وجار استكمال أعمال إيصال وشد الموصلات الكهربائية لهما، مبينا أن هناك متابعة حثيثة لكل تلك الأعمال من أجل إنجازها في المواعيد المحددة لها، وتوزيع الأحمال الكهربائية على المطلاع كاملة.



وأشار العتيبي إلى أن وزارة الكهرباء والماء تنسق مع «السكنية»، التي وقعت حتى الآن 9 عقود لربط محطات التحويل الرئيسية داخل المنطقة، مؤكدا تكاتف جهات الدولة ذات العلاقة من أجل إنجاز جميع أعمال البنية التحتية كاملة داخل المطلاع.