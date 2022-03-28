ننبه رئيس الحكومة إلى ضرورة متابعة وزرائه وتطبيق القانون

طالب النائب د.صالح المطيري سمو رئيس مجلس الوزراء بمتابعة وزرائه وتطبيق القانون من دون انتقائية على من يدعو إلى حفلات مشبوهة تخالف القوانين والشريعة الإسلامية والقرارات الوزارية.



وأوضح النائب د.صالح المطيري، في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن هناك ظاهرة سلبية مسؤول عنها أكثر من وزير في عدم تطبيق قانون قائم، منبها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بضرورة متابعة وزرائه وتطبيقهم للقانون على الجميع وليس بانتقائية.



وذكر النائب د.صالح المطيري أن هناك دعوات غنائية لحفلات بالمخالفة للقانون وللقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016، الذي وضع شروطا وضوابط خاصة لإقامة الحفلات الغنائية.



وأشار النائب د.صالح المطيري إلى أنه أقيم مؤخرا حفل غنائي خالف جميع مواد القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016، مبينا أن المادة الثانية من القرار تنص على وجوب التقيد بقواعد النظام العام والآداب العامة في الحفلات.



وأضاف النائب د.صالح المطيري أن المادة الثالثة من القرار تمنع الرقص منعا باتا للجنسين، مشيرا إلى أن المادة الخامسة تشترط الفصل بين الجنسية لإقامة الحفل.



وأعرب النائب د.صالح المطيري عن أسفه من أن ما حدث كان منافيا للآداب العامة وللقواعد الموضوعة والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات، مبينا أن وزارة الإعلام لم تتخذ أي إجراء في هذا الصدد.



وأشار النائب د.صالح المطيري أن هذا القرار يسبقه قرارات أخرى في هذا الشأن تراعي الشريعة الإسلامية وتقاليد البلاد العامة، داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام د.حمد روح الدين بتطبيق القوانين المتعلقة بهذا الشأن.



وأشار النائب د.صالح المطيري إلى وجود دعوات لحفلات مشبوهة تتم الدعوة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه الحفلات تتعلق بعيد خاص بديانة أخرى، مستدركا بقوله «نحن دولة الإسلام وبلد محافظ».



وطالب النائب د.صالح المطيري رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بمتابعة هذا الأمر وتطبيق القانون ومحاسبة من يستمرئ الدعوة لمثل تلك الحفلات.