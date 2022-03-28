بشرى شعبان



كشفت مراقبة الإعلام بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ضحى الخميس أنه بإمكان المراجعين التواصل مع الهيئة لأي استفسار عبر «كول سنتر» على الرقم 1811123، وذلك على مدار الساعة. وبينت في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن جميع الخدمات والإجراءات تقدم في كل فروع الهيئة بالمناطق باستثناء لوحة المرور يتم تسلمها من المقر الرئيسي للهيئة في حولي.



وأوضحت أنه يمكن للمراجعين تقديم طلبات إجراءاتهم ومتابعتها عبر موقع الهيئة الإلكتروني www.pada.gov.ku شرط استخدام نفس رقم الهاتف المسجل في ملف ذوي الإعاقة بالهيئة، حيث يتم إرسال «كود OTP» عبر رسالة نصية للدخول واستكمال الطلب. وعن حصول الرقم السري للدخول على الموقع، أوضحت أنه يتم عبر تسجيل المعلومات الخاصة للمعاق والرقم المدني التسلسلي الموجود على البطاقة المدنية ويتم إرسال الرقم على الهاتف. وعن أنواع الخدمات التي تقدمها الهيئة «أونلاين»، أوضحت الخميس هي تقاعد الشخص ذوي الإعاقة أو المكلف بالرعاية وتسوية أوضاعهم، وتسلم شهادة إثبات الإعاقة، واستلام شهادة المكلف بالرعاية، ومواعيد اللجان الطبية الحديدة، وتسلم هوية ذوي الإعاقة، وتقديم طلب قرض الزواج، وتقديم طلبات المخصصات المالية تحت سن 21 عاما، وطلب أولوية رعاية السكنية، وطلب بدل سائق أو خادم، وفتح ملف جديد للحالات الجديدة، وطلب لوحة المرور، وطلب إجازة الموظفة بعد الولادة، وطلب إجازة مرافق مريض، جميعها متاحة عبر «الأونلاين» على موقع الهيئة.