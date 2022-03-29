الشركة تدير أكثر من 200 عقار تتركز في المباني الإدارية والسكنية والأبراج الذكية

تقديراً لجهوده المبتكرة وإنجازاته المستمرة في قيادة الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM)، فاز نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة أحمد يوسف الكندري بجائزة أفضل رئيس تنفيذي في إدارة المرافق بالكويت، وذلك من قبل مجلة «ذا جلوبال إيكونومكس» العريقة والمتخصصة في تقاريرها وتحليلاتها الفصلية في مختلف القطاعات حول العالم، والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها.



ويعتبر فوز الكندري بهذه الجائزة العالمية المرموقة تأكيدا جديدا على نجاح استراتيجية الشركة المتحدة لإدارة المرافق في إدارة الأصول العقارية وأملاك الغير، حيث تعتبر الشركة المتحدة لإدارة المرافق إحدى الشركات التابعة لشركة العقارات المتحدة، وتنتشر أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط. وقالت الشركة المتحدة لإدارة المرافق في بيان صحافي بمناسبة الفوز بهذه الجائزة، إن الشركة تعمل وفق استراتيجية واضحة المعالم وضعها ويشرف عليها نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة الكندري، وتتلخص في تقديم خدمات متكاملة شاملة لتسهيل بيئة العمل الفعالة والمستدامة والآمنة وإدارة المرافق وفق رؤية استراتيجية تكنولوجية تتسم بالمرونة.



خبرة 35 عاماً



ويمتلك أحمد الكندري خبرة واسعة وممتدة في الأسواق المالية والبنوك والشركات العقارية وإدارة المرافق وإدارة أملاك الغير لأكثر من 35 عاما في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط، ويعتبر واحدا من أفضل مطوري الأسواق المحلية في صناعة إدارة المرافق، كما أنه أحد مؤسسي الشركة المتحدة لإدارة المرافق والشركات التابعة لها، وتعتبر الشركة المتحدة لإدارة المرافق عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة في جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (MEFMA) في دبي. ويقود الكندري الشركة المتحدة لإدارة المرافق منذ عام 2008 وذلك بأساس مالي قوي مدعوم من الشركة الأم، شركة العقارات المتحدة، التي تعد واحدة من أكبر الشركات العقارية في الكويت، بالاضافة إلى الخبرات التي يمتلكها مسؤولو الشركة وموظفوها وخبراتهم المتنوعة والمتخصصة في إدارة المرافق والتي ساهمت في توسع أعمال الشركة داخل الكويت وخارجها، وبعد مرور تلك السنوات أصبح لدى الشركة المتحدة لإدارة المرافق خبرة تمتد لنحو 14 عاما في إدارة المرافق مع أكثر من 200 مرفق. وأشارت إلى أن الشركة المتحدة لإدارة المرافق نجحت في تطبيق مفهوم شامل لإدارة المرافق وإدارة العقار، والذي يشمل الحفاظ على المرفق وتحقيق أفضل عائد ممكن على الاستثمار، وكذلك استخدام أحدث النظم التكنولوجية في مجال إدارة المرافق (CAFM) وإدارة العقار وإدارة أملاك الغير (PMS).



وذكرت «المتحدة لإدارة المرافق» أن تفشي جائحة كورونا في الكويت والعالم على مدار العامين الماضيين شكلا فترة صعبة، وخلال الجائحة قامت الشركة بتشكيل لجنة طوارئ لإدارة العمليات خلال الجائحة وذلك لضمان استمرار وتشغيل المرافق الخاضعة لإدارتها وتقديم الدعم اللازم والمساندة للعملاء والمستأجرين خلال هذه الفترة.



إنجاز استثنائي



وفي حديثه حول الجائزة، قال الكندري: «سعيدون بهذا الإنجاز الاستثنائي الذي يكلل جهودنا المبذولة في سبيل التميز في الخدمات المقدمة إلى العملاء وأيضا الارتقاء بقطاع إدارة المرافق في الكويت والمنطقة، حيث يرسخ هذا الإنجاز مكانة الشركة المتحدة لإدارة المرافق محليا واقليميا، كما تعكس الجائزة نجاح استراتيجية النمو والتطوير التي تنتهجها الشركة منذ تأسيسها والتي ترتكز على العميل أولا، وستستمر الشركة بالتطور والابتكار وتقديم خدمات عالية الجودة للمستفيدين بهدف إيجاد قيمة مضافة للعملاء». وكشف الكندري أن الشركة تمكنت خلال الفترة الأخيرة من الحصول على ثقة العديد من العملاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإدارة العديد من المرافق الكبرى في الكويت ومنها إدارة وتشغيل وصيانة خدمات ومرافق ستاد جابر الدولي، وأعمال التشغيل والصيانة الشاملة لعالم المارينا وبرج كيبكو فضلا عن تشغيل وخدمات الأمن لمقر بنك الكويت المركزي وغيرها من المرافق المتعددة التي تديرها الشركة.



وأشار إلى أن «المتحدة لإدارة المرافق» تستحوذ على النصيب الأكبر من إدارة أملاك الغير وإدارة العقار وتدير العديد من الأصول العقارية منها المحفظة العقارية المملوكة لبيت التمويل الكويتي والمركز المالي والهيئة العامة لشؤون القُصر ومحافظ أخرى.



واختتم الكندري حديثه قائلا: «تعتبر هذه الجائزة تتويجاً لجهود وأنشطة الشركة المتحدة لإدارة المرافق طوال الفترة السابقة، وتضافر جهود فريق عمل متكامل والذي توج بالحصول على هذا التكريم».