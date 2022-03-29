أعلن بنك بوبيان عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة بوبيان للتأمين التكافلي لتقديم مجموعة واسعة من العروض والتغطيات المميزة لمنتجات التأمين بأسعار تنافسية لعملائه من إدارة الأعمال المصرفية، وذلك في إطار العمل على استراتيجية التوسع في طرح الجديد من المنتجات والخدمات للعملاء.



وقال المدير التنفيذي لإدارة مصرفية الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة زيد السعدون إن هذه الاتفاقية تأتي كخطوة مهمة لترسيخ واستكمال استراتيجية بنك بوبيان نحو دعم عملائه من أصحاب الأعمال من الأفراد والشركات ومنحهم العديد من المزايا التي يمكن أن تسهم في نمو أعمالهم وتحقيق مستويات إنتاجية عالية وتحفيز بيئة الأعمال.



وأضاف أن بنك بوبيان بكل إداراته لا تألوا أي جهد لدعم المشاريع الصغيرة والمبادرات الكويتية الشابة والشركات الناشئة الراغبة في تحقيق تطلعاتها في السوق الكويتي الذي يشهد نموا متزايدا لقطاع الأعمال الخاصة.



وأكد السعدون أن بنك بوبيان يعد أكثر البنوك المحلية التي تولي الشباب اهتماما خاصا انطلاقا من الخبرات التي اكتسبناها في التعامل معهم على مدار السنوات الماضية والتي أهلتنا لمعرفة كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم واحتضان أفكارهم.



وحول مضمون الاتفاقية، أوضح السعدون أنها تستهدف عملاء بنك بوبيان من الإدارة المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحاليين لتقديم حلول وتغطيات تأمينية مبتكرة ومستحدثة خصيصا لهم توفر الحماية اللازمة والأمان والطمأنينة للاستمرار في إدارة أعمالهم دون عناء وتفكير تجاه الناحية التأمينية لمشروعهم.



وأضاف أن من أنواع المنتجات التأمينية المقدمة من قبل شركة بوبيان للتأمين التكافلي لعملائنا في إدارة المصرفية للأعمال عرض خاص على الحرائق والأخطار المرتبطة، حيث توفر هذه الخدمة التغطية الكاملة للحماية من الحرائق والعواصف والأعاصير والزلازل والفيضانات والأضرار.



واستكمل السعدون سلسلة الخدمات التأمينية المتمثلة في عرض خاص لتعويضات العمال والتي تعوض عن الإصابة الجسدية لموظفي العميل والناتجة عن الحوادث التي تحدث أثناء العمل وبسبب العمل، كذلك وفر بنك بوبيان لعملائه من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واحدة من أهم الحلول التأمينية وأبرزها وهي تغطية تعويضات الشاملة عن الأضرار التي تلحق بالطرف الثالث (عميل بنك بوبيان) والتي يمكن تمديدها لتجنب الالتزامات المحتملة الناشئة عن انتهاك شروط السياسة.



يذكر أن الخدمات المصرفية لإدارة مصرفية الأعمال صممت لتكون حلولا مصرفية ذكية تفهم احتياجات هذه المشروعات وتقدم مجموعة متنوعة من المزايا الاستثنائية التي تتيح إدارة العديد من المعاملات المصرفية بسلاسة وسهولة مع مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية سهلة الاستخدام والمتاحة على مدار الساعة.