عاطف رمضان - محمد الجلاهمة

قال وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى إنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق بشأن الحريق الذي نشب في البوابة (24) من مبنى المطار الجديد T2.



وأكد الموسى في تصريح صحافي أن اللجنة ستشكل خلال أسبوعين وستكون من جهة محايدة إذ سيتم التحقيق فيها مع الشركات المهنية والمسؤولين في الوزارة لمحاسبة المعنيين في الحادثة دون تهاون.



بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاشغال العامة م.احمد الصالح إن الحريق محدود في مبنى T2 الجديد في بوابة 24 وتعاملت معه قوة الاطفاء بسرعة وسيطرت عليه بسرعة قياسية.



وأضاف الصالح أن الحريق لم يتسبب في اصابات او ضحايا حيث تم حصر العاملين في المبنى والتأكد من سلامتهم.



وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام أن فرق الإطفاء توجهت للتعامل مع الحادث بقيادة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد الذي كان باتصال مباشر مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ احمد النواف لمتابعة تفاصيل الحريق.



وأضافت أن الحريق اندلع في مبنى مشروع المطار الجديد وكان في السرداب والدور الأرضي وطال جزءا من الدور الأول، وقد سارعت فرق الإطفاء باحتوائه وإحكام سيطرتها عليه حيث كانت هناك مواد انشائية مخزنة خاصة في المشروع ومعدات خاصة في المبنى.



وختمت الادارة بأن الحادث لم يتسبب في وقوع اي خسائر بشرية وأسفر فقط عن أضرار مادية جار حصرها مع فتح التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.



وحضر إلى موقع الحادث وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى ونائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر وقيادات قوة الإطفاء العام.