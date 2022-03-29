أعلنت شركة مجموعة المطوع والقاضي، الموزع المعتمد لمركبات «جي أيه سي»، مشاركتها في فعاليات معرض الكويت للسيارات 2022، الذي يقام في «360» من 23 مارس حتى 1 أبريل المقبل، برعاية وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى.



وأشارت «المطوع والقاضي» في بيان لها، إلى أنها تشارك في المعرض الأضخم للسيارات في السوق الكويتي، حرصا منها على تعريف العملاء بأحدث طرازات «جي أيه سي» واطلاعهم على أحدث التطورات في عالم القيادة.



وأوضحت الشركة أنها ستعرض خلال الحدث موديلات «GS4» و«GS8» و«GA8»، و«GA6» و«GN6» من «جي أيه سي موتور»، التي تتميز بأدائها القوي ومقصورتها المتطورة.



وأكدت «المطوع والقاضي» أن مشاركتها في المعرض تأتي حرصا منها على التواجد في الفعاليات الكبرى التي تشهدها الكويت في قطاع السيارات، خصوصا في المرافق الحيوية التي تشهد توافد أعداد كبيرة من الرواد، لافتة إلى أن فريق عملها سيكون متواجدا في جناحها للتعريف بالموديلات المعروضة والرد على استفسارات الزوار وتقديم النصائح حول الطرازات التي تناسب احتياجاتهم.



وبينت الشركة أن الحضور في الحدث يأتي أيضا لتعزيز وجودها في السوق المحلي من جهة، وزيادة حضور مركبات «جي أيه سي» على طرقات الكويت من جهة أخرى، مبينة أن الفترة المقبلة ستشهد طرح المزيد من سيارات العلامة، وإطلاق المزيد من العروض والمفاجآت من أجل تلبية متطلبات فئات العملاء كافة داخل السوق المحلي.



ولفتت الشركة الى أنها تقدم في المعرض العديد من العروض الاستثنائية على موديلات «جي أيه سي»، بما يشمل كفالة وصيانة وتأمين ضد الغير وتظليل حراري وغيرها من المزايا الحصرية، مشددة على حرصها على استمرار ثقة العملاء بما تقدمه لهم دائما من حيث الجودة والضمان وتأمين أفضل خدمات الصيانة والإصلاح على أيدي المهندسين والفنيين المهرة القادرين على إنجاز أفضل أعمال الصيانة بأسرع وقت وبالجودة العالية مع توفير قطع الغيار الأصلية.