

أعلنت شركة طلبات الكويت، عن توقيعها اتفاقية شراكة مع مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، بهدف طرح وتوصيل كافة منتجات شركة المطاحن المتوافرة في متجر المطاحن عبر منصة «طلبات» وبذلك تصبح جميع الأصناف الموجودة بالجمعيات التعاونية متوافرة من خلال تطبيق طلبات.



وفي هذا السياق، قال المدير الإداري في شركة طلبات الكويت بدر الغانم ان شركة طلبات تفتخر بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، لافتا الى أن شركة المطاحن تمثل أهمية كبيرة في قطاع الأغذية بالكويت فهي شركة رائدة في الصناعات الغذائية على المستوى المحلى والإقليمي وتحرص شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية باستمرار على مواكبة حاجة المستهلك وتطوير منتجاتها استجابة لمتطلبات وتوجهات الأسواق من خلال تقديم أفضل المنتجات الفريدة من نوعها التي تعكس مدى تقدير الشركة لثقة ودعم عملائها.



وبين الغانم أن وجود شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية يعتبر إضافة نوعية وقيمة مضافة لقطاع الخدمات التي تتوافر عبر المنصة، كون منتجاتها الأعلى تفضيلا لدى المستهلكين، كما ستكون منتجات المطاحن متوافرة من خلال طلبات لغالبية مناطق الكويت، مؤكدا أن هذه الخطوة ستكون البداية للتوسع في خدمة ومواكبة تطلعات المستهلكين.



وقال الغانم إن جميع منتجات شركة المطاحن وهي أكثر من 120 منتجا ستكون متوافرة في «طلبات» عبر متجر خاص لمنتجات المطاحن، مشيرا إلى أن التوصيل سيكون خلال 30 دقيقة فقط وبالأسعار نفسها الموجودة في الجمعيات التعاونية.