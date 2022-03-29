تداولت صفحات اخبارية ومواقع محلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات عن زيادة رسوم مغادرة الأراضي السورية اعتبارا من بداية ابريل المقبل.



ونشرت الصفحات صورة لنص قانون يحمل الرقم «11» لعام 2022، يقضي بتعديل المرسوم التشريعي رقم «31» لعام 2008 الخاص برسوم المغادرة من سورية.



وينص قرار التعديل الموقع في 15 مارس الحالي، على استيفاء رسم مطار قدره 15 ألف ليرة سورية عن كل شخص يغادر سورية عن طريق أحد المطارات المدنية.



كما ينص على إعفاء العرب والأجانب من رسم المطار المنصوص عليها في الفقرة «أ» من هذه المادة بشرط المعاملة بالمثل.



ويستوفى رسم مغادرة قدره 5000 ليرة سورية عن كل شخص يغادر سورية عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.



كما يستوفى 20 ألف ليرة سورية عن كل سيارة خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية، بحسب التعديل الجديد.



وكان القانون رقم «31» ينص على استيفاء رسم مغادرة قدره 1500 ليرة سورية لكل شخص يغادر عن طريق أحد المطارات و500 ليرة للمغادرين عبر المنافذ البرية أو البحرية، كما تستوفى 2000 ليرة عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية، بحسب القانون القديم.