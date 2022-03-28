قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن الإمارات ستعمل مع «أوپيك+» لضمان استقرار سوق الطاقة.

وأضاف في منتدى عن الطاقة أن الإمارات تحاول بذل قصارى جهدها ورفع طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل لكن هذا لا يعني أنها تخطط للخروج من تحالف «أوپيك+»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوپيك وروسيا ودولا أخرى، أو القيام بأي تحركات فردية.

وقال «نحن كدولة نحاول بذل ما في وسعنا. نستثمر ونزيد طاقتنا الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل». وتابع «لكن هذا لا يعني أننا سنترك أوپيك+، أو أن نقوم بعمل فردي. سنعمل مع المجموعة لضمان استقرار السوق».

وفيما قال إننا لسنا سعداء بارتفاع الأسعار، أكد «لكن لا يمكن أن نغرق السوق»، لا فتا إلى أنه لم يستمع أحد عندما قلنا إن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز.

وشدد على أن زيادة الإنتاج لن تتم إلا بطريقة متزامنة ووفق توافق من جميع أعضاء أوپيك+.