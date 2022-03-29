بشرى شعبان



أكدت رئيسة فريق اصدقاء المعاقين والرئيس الفخري لنادي الإرادة لذوي الإعاقة الشيخة سهيلة الصباح الحرص على إبراز إبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على دمجهم في المجتمع. جاء ذلك في تصريح لـ «الأنباء» على هامش المعرض الرمضاني الذي نظمته الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بالشراكة مع «الشؤون» ومؤسسات من القطاع الخاص وجمعيات النفع العام بمركز تنمية المجتمع الزهراء تحت شعار «بقشة كويتية رمضانية»، معربة عن سعادتها لما شاهدته في المعرض من اعمال إبداعية لأبنائنا ذوي الإعاقة وبما يحقق الشراكة المجتمعية بين المعاقين وأقرانهم من المجتمع. وأشادت بمشاركات ذوي الاعاقة المتميزة وابراز مهاراتهم في هذه المعارض المتميزة، متمنية ان تكون الفعالية بداية الاعمال المشتركة بين الهيئة ووزارة الشؤون ممثلة في ادارة تنمية المجتمع، معتبرة ان الهدف من وجود فريق اصدقاء المعاقين هو دعم الأشخاص ذوي وابراز طاقاتهم في المجتمع.



بدورها، توجهت مديرة ادارة تنمية المجتمع بوزارة الشؤون دلال المطيري بالشكر لصاحبة فكرة تنظيم هذا المعرض الرمضاني مراقبة ادارة العلاقات العامة بالهيئة ضحى الخميس، لافتة الى ان الادارة كانت تعمل على تنظيم معرض «بقشة كويتية» في مركز تنمية المجتمع بالزهراء، موضحة ان ابواب المراكز مفتوحة للجميع من أبنائنا، داعية للمشاركة في هذه الأنشطة. وعن الأنشطة المشتركة مع الهيئة قالت: من ضمن الخطة التشغيلية لمراكز تنمية المجتمع هناك أنشطة متعددة منها ليالي القرقيعان ومعارض مستمرة للأسر المنتجة ونرحب بأي مبادرة من الهيئة للمشاركة في هذه الأنشطة.



من جانبها، أشادت مراقب العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ضحى الخميس بمشاركة اكثر من 20 من ذوي الإعاقة في المعرض الرمضاني الذي نظمته الهيئة بالشراكة مع وزارة الشؤون ولمدة ثلاثة أيام على فترتين صباحية ومسائية، حيث يعرض من خلاله أبناؤنا ابداعاتهم المتميزة، مبينة ان الهدف من المعرض دمج ذوي الإعاقة مع اقرانهم وإبراز مواهبهم.



وأشادت الخميس بتنوع المشاركات والتي تتضمن لوحات رسم حر، مأكولات رمضانية، ديكوباج، عطورا وبخورا، دراريع وحجابات.‏‫