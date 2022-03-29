أكدت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة د.وجدان العقاب أن التعاون مع وزارة الداخلية يواصل تميزه عبر تبادل المعلومات والخبرات ودعم القدرات لتكوين قاعدة معلومات متكاملة ذات علاقة بيئية مترابطة، وذلك لإنجاح المساعي لإنتاج برنامج «كل يوم نبتة 2» للعام الحالي والذي يتناول النباتات الفطرية في المحميات الطبيعية والمناطق الحدودية للكويت، مشيدة بتوجيهات وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس بتقديم كل صور الدعم اللوجستي لفريق عمل الجمعية المنوط به إنجاز الموسم الثامن من سلسلة برنامج حلقاتها التلفزيونية لرصد وتوثيق الحياة الفطرية والمزمع عرضها في الدورة البرامجية لشهر رمضان.



وقالت العقاب إن «الداخلية» تعد أبرز الشركاء البيئيين للجمعية، مؤكدة أن إدارات وقطاعات الوزارة والممثلة في لجنة متابعة القرارات الأمنية وقطاعات المرور والعمليات والأمن العام والحدود البرية وإدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني وشرطة البيئة كل في مجاله يقدمون صورا طيبة تعكس حسهم الوطني.