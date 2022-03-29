عقدت شركة أجيال العقارية الترفيهية اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أمس، وذلك بنسبة حضور بلغت 64.13%، حيث تمت مناقشة كافة بنود جدول الأعمال وتمت الموافقة عليها، والتي تضمنت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمــين بواقـع 5 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي انه تم سماع كافة التقارير المالية والتقارير المتعلقة بالأداء للسنة المالية المنصرمة، والتي تشمل تقرير مجلس الإدارة، وتقرير حوكمة الشركات وتقارير اللجان، إضافة إلى تقرير مراقبي الحسابات وجميع التقارير الأخرى، حيث وافقت العمومية على اقتراحات مجلس الإدارة التي تركز على تطوير الأداء المالي والإداري.



وفيما يخص الأداء المالي للشركة خلال العام الماضي، أشارت إلى تحقيقها أرباحا صافية بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بلغت 4.16 ملايين دينار، كما حققت الشركة ارتفاعا في صافي إيرادات التأجير ليصل مجموعه إلى مبلغ 985.29 ألف دينار، مقارنة بالعام 2020 الذي حققت فيه الشركة مبلغ 601.28 ألف دينار.



كما حققت الشركة صافي إيرادات استثمار لعام 2021 بلغ 4.07 ملايين دينار، مقابل مبلغ 1.94 مليون دينار لعام 2020، وعلاوة على ذلك، بلغ صافي إيرادات التشغيل لعام 2021 مبلغ 3.91 ملايين دينار، بينما وصل عام 2020 إلى مبلغ 1.73 مليون دينار.



فرص استثمارية وفيرة



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ حمد مبارك الجابر الصباح: «بعد أعوام من الركود الاقتصادي بفعل الجائحة والظروف العالمية والإقليمية الأخرى الراهنة، بدأنا نشهد منذ عام 2021 انتعاشا بالسوق العالمي والمحلي مرة أخرى، ولذلك سنركز جهودنا في الأيام القادمة على استثمار الفرص التي تظهر تباعا بشكل وفير نتيجة لهذا التغيير، ولطالما كنا في أجيال متميزين بالتجاوب مع الفرص واقتناصها بما يحقق مصلحة الشركة ويعزز مسيرة الاقتصاد في الكويت بشكل عام».



وأضاف: «نتوقع استمرار المنحنى التصاعدي للانتعاش الاقتصادي في البلاد، وقد قمنا بخطوات استباقية لمواكبة هذا التطور، كان من أهمها تحديد الموعد النهائي لافتتاح مشروع الأندلس، الذي يعد أيقونة حضارية في عالم المجمعات متعددة الأغراض هذا العام».



وفي نهاية الاجتماع، توجه الشيخ حمد مبارك الجابر الصباح بالشكر والتقدير والعرفان، لكل من المساهمين على تجاوبهم الراقي ومنحهم الثقة لأعضاء مجلس الإدارة ودعمهم المستمر، ولمجلس إدارة الشركة والعاملين فيها على جهودهم وأدائهم الرفيع، الذي أدى بالشركة إلى تحقيق هذه النتائج، كما وعد بمواصلة الجهود وبذل الوسع للمحافظة على ثقافة التطوير المستدام في الشركة والارتقاء بشكل مستمر من إنجازات كبرى إلى طموحات أكبر.



افتتاح مشروع «الأندلس»



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة أجيال العقارية الترفيهية عبدالعزيز فيصل الخترش عن آخر ما وصل إليه مشروع «الأندلس»: «تمكنا من ضم العديد من الشركات والعلامات التجارية الرائدة للمشروع حتى الآن، حيث قمنا بتوقيع اتفاقيات الاستثمار للوحدات التجارية مع العديد من المستثمرين، ومن أبرز تلك العلامات التجارية: Grand Cinemas، ونادي SPARK الرياضي، وشركة علي عبدالوهاب المطوع بمجموعة من أبرز وأرقى علاماتها التجارية الرياضية، مثل INTERSPORT وSNKR وExplorer Base. كما تم التوقيع مع العديد من المطاعم والكافيهات ليكون المشروع وجهة مميزة وعلامة فارقة في عالم المجمعات».



وأضاف أيضا: «قمنا بتخصيص طابق كامل لنادي «SPARK» الرياضي ليكون ناديا رياضيا متكاملا مخصصا حصريا للسيدات. وأما سير العمل في تنفيذ مراحل المشروع، فقد شارفنا على إنهاء أكثر من نسبة 90% من أعمال التشييد والبناء، وبهذا سيكون المشروع جاهزا للافتتاح في أقرب وقت خلال العام الحالي. وقد اطلع السادة الحضور في اجتماع الجمعية العمومية العادية الأخير للشركة على تفاصيل سير العمل ومراحل الإنجاز للمشروع، وتم توضيح كافة الأبعاد والتفاصيل اللازمة».