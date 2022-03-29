مجلس الوزراء : بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك تقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وللشعب الكويتي الكريم والمقيمين على أرضها الطاهرة

المجلس يوجه بصرف المنحة للمتقاعدين من أموال احتياطيات صناديق "التأمينات"

ليس شرطاً عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً بعد موافقة البرلمان على قانون المنحة وزيادة المعاشات 20 ديناراً سنوياً

لا معلومات حتى الآن حول عقد جلسة برلمانية خاصة الخميس المقبل لإقرار قانون المنحة

رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 1000 دينار يخضع للمزيد من النقاش

مجلس الوزراء لم يخفض مدة الحجر المنزلي للمصابين والمخالطين بـ "كورونا"

وزير الخارجية أحاط مجلس الوزراء بنتائج مشاركته في اجتماع الدورة (48) لوزراء خارجية الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وزيارته لقطر

إطلاق ميليشيا الحوثي عدداً من الطائرات المسيرة والمفخخة تجاه المنطقة الجنوبية والوسطى والشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحازم للجم تلك الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها

وقوف الكويت إلى جانب الصومال الشقيق فيما يتخذه من إجراءات للقضاء على الإرهاب

مريم بندق

وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد على مشروع مرسوم بتعيين يوسف الرومي مديرا لجامعة الكويت.

وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن المجلس الذي يؤمن بأن الاستجواب حق دستوري للنائب يدعم في الوقت نفسه سمو رئيس الوزراء الذي سيفند الاستجواب المقدم له من النواب د.حسن جوهر وخالد العتيبي ومهند الساير في الجلسة البرلمانية اليوم، وستكون ردوده مدعمة بالأدلة والمستندات وتتميز بالشفافية والمصارحة، متمنية الالتزام الكامل بالدستور واللائحة وعدم استخدام مفردات جارحة حتى نحقق النتائج المرجوة.

وشددت مصادر قانونية على انه لا يجوز التطرق إلى موضوعات منظورة أمام النيابة والقضاء.

هذا، وأحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون لصرف منحة الـ 3000 دينار للمتقاعدين وزيادة

20 دينارا سنويا، هذا وسيتم تسليم مشروع القانون للجنة المالية البرلمانية اليوم.

ولفتت المصادر إلى ان تعليمات الخالد تضمنت إنجاز وإحالة مشروع قانون منفصل لصرف المنحة وإدخال الفرحة إلى قلوب المتقاعدين مع مطلع الشهر الفضيل، خصوصا ان الصرف من أموال احتياطيات صناديق التأمينات، مستدركة بأن تحديد توقيت عرضه على المجلس يتوقف على إنجاز اللجنة المالية التي تعقد جلسة الخميس المقبل لإنجاز التقرير المطلوب.

وبشأن عقد جلسة خاصة الخميس المقبل، قالت المصادر انه لا توجد معلومات حتى الآن عن طلب عقد جلسة برلمانية خاصة، مشيرة إلى ان القانون سيقر في مداولتين بجلسة خاصة أو عادية خصوصا في حالة تبكير جلسات مجلس الأمة، مبينة ان الحكومة مازالت تبحث بند رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 دينار شهريا، والذي يستفيد منه 36 ألف

أسرة.

هذا، ولم يخفض المجلس مدة الحجر المنزلي للمصابين والمخالطين بـ «كورونا».

وزير الخارجية أحاط مجلس الوزراء بنتائج مشاركته في اجتماع الدورة (48) لوزراء خارجية الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وزيارته لقطر

أحاط وزير الخارجية المجلس علماً بنتائج مشاركته في اجتماع الدورة (48) لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي عقدت في إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية تحت عنوان (الشراكة من أجل الوحدة والعدالة والتنمية).

كما أحاط وزير الخارجية المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها إلى دولة قطر الشقيقة مؤخراً، والتي حضر خلالها منتدى الدوحة للدورة (20) تحت عنوان (التحول إلى عصر جديد) ممثلاً عن سمو رئيس مجلس الوزراء.

وشرح للمجلس كذلك نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية كازاخستان مختار تيلوبردي، وفحوى المحادثات التي جرت، والتي تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لشعبيهما الصديقين.

وقوف الكويت إلى جانب الصومال الشقيق فيما يتخذه من إجراءات للقضاء على الإرهاب

أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت للتفجير الإرهابي الذي استهدف مجمع هالان بالقرب من مطار مقديشو الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والذي يضم بعثة الأمم المتحدة إضافة إلى بعثات دبلوماسية أجنبية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكداً وقوف دولة الكويت إلى جانب الصومال الشقيق فيما يتخذه من إجراءات للقضاء على الإرهاب. وشدد مجلس الوزراء على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض للعنف والإرهاب، معرباً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا، متمنياً للمصابين بالشفاء العاجل.

إطلاق ميليشيا الحوثي عدداً من الطائرات المسيرة والمفخخة تجاه المنطقة الجنوبية والوسطى والشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحازم للجم تلك الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها

أعرب مجلس الوزراء عن إدانة وإستنكار دولة الكويت الشديدين العمل الإرهابي الجبان المتمثل في إطلاق ميليشيا الحوثي عدداً من الطائرات المسيرة والمفخخة تجاه المنطقة الجنوبية والوسطى والشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، مؤكداً بأن هذه العملية الإرهابية الجبانة لا تستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وإستقرار المنطقة فحسب وإنما تستهدف أيضاً مصادر إمدادات الطاقة العالمية في الوقت إلى يسعى فيه العالم لدعم إستقرار تلك الامدادات وضمان تدفقها

و الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحازم للجم تلك الإعتداءات ومحاسبة مرتكبيها

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك

أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وللشعب الكويتي الكريم والمقيمين على أرضها الطاهرة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح ـ رئيـس مجلس الوزراء.

و بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك رفع سمو رئيس مجلس الوزراء بإسمه وبإسم أخته وإخوانه الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما وللشعب الكويتي الكريم والمقيمين على أرضها الطاهرة ، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على كويتنا الغالية، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفقنا إلى صيامه ويبلغنا تمامه.

تعيين يوسف الرومي مديراً لجامعة الكويت

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين يوسف الرومي مديراً لجامعة الكويت .

مصادر لـ "الأنباء": لا معلومات حتى الآن حول عقد جلسة برلمانية خاصة الخميس المقبل لإقرار قانون منحة الـ 3000 للمتقاعدين

رداً على سؤال حول موعد صرف منحة الـ 3000 دينار للمتقاعدين، أجابت مصادر مطلعة، ان تعليمات سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد تضمنت إنجاز و إحالة مشروع قانون منفصل لصرف منحة الـ 3000 دينار وادخال الفرحة لقلوب المتقاعدين مع مطلع الشهر الفضيل.

هذا وكشفت المصادر عن الحاجة لعقد جلسة برلمانية خاصة لإقرار مشروع قانون صرف المنحة على أن يحدد موعدها بالتنسيق بين الحكومة والمجلس.

وبشأن عقدها الخميس المقبل أجابت مصادر أخرى انه لا يوجد معلومات حتى الآن عن طلب عقد جلسة برلمانية خاصة الخميس المقبل.

في خطوة تتم لأول مرة وبهدف سرعة الصرف

مجلس الوزراء يوجه بصرف منحة الـ 3000 للمتقاعدين من أموال احتياطيات صناديق "التأمينات"

قرر مجلس الوزراء صرف منحة الـ 3000 دينار للمتقاعدين من أموال احتياطيات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات.

وقالت مصادر خاصة لـ " الأنباء" ، إنه في خطوة تتم لأول مرة وبهدف السرعة سيصدر القانون متضمنا أخذ المبالغ اللازمة لصرف المنحة من أموال احتياطيات المؤسسة وليس من الخزانة العامة كما نصت المادة 81 من قانون المؤسسة العامة للتأمينات.

ليس شرطاً عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون صرف منحة الـ 3000 للمتقاعدين وزيادة معاشاتهم 20 ديناراً سنوياً

أوضحت مصادر خاصة ل "الأنباء" أنه ليس شرطا عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا للتصديق على موافقة البرلمان المنتظرة على مشروع قانون صرف منحة ال 3000 للمتقاعدين وزيادة معاشاتهم 20 دينارا سنوياً.

وذكرت ان عرضه على مجلس الوزراء أو عدم عرضه إجراءات داخلية غير ذات شأن، لافتة إلى انه بعد إقرار مجلس الأمة القانون يحال للحكومة لرفعه لصاحب السمو الأمير للتصديق عليه ليصبح نافذا ومن ثم توجه التعليمات إلى " التأمينات " لصرف المنحة إلى المستحقين.

رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 1000 دينار يخضع للمزيد من النقاش

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" إن الحكومة ما زالت تبحث بند رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 دينار شهريا والذي يستفيد منه 36 ألف أسرة.

الحكومة أحالت مشروع قانون إلى مجلس الأمة لصرف منحة الـ 3000 دينار للمتقاعدين وزيادة 20 سنوياً وعرضه يتوقف على إنجاز اللجنة المالية التقرير المطلوب

علمت "الأنباء" ان الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة مشروع قانون لصرف منحة ال 3000 دينار للمتقاعدين وزيادة 20 سنويا.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" ان تحديد توقيت عرضه على المجلس يتوقف على انجاز اللجنة المالية للتقرير المطلوب.

المجلس لن يخفض مدة الحجر المنزلي للمصابين والمخالطين بـ "كورونا" اليوم

أفادت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء"، بأن لجنة "طوارئ كورونا" لم ترفع لمجلس الوزراء حتى الآن توصية بتخفيض مدة الحجر المنزلي للمصابين والمخالطين بجائحة كورونا.

المجلس يُحدد مواعيد جلساته في رمضان أثناء جلسته الاعتيادية الأسبوعية التي تُعقد بعد قليل

يعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الأسبوعية بعد قليل برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

ويحدد المجلس مواعيد جلساته في شهر رمضان المبارك والتي تسري اعتباراً من الجلسة المقبلة، سواء عُقدت في التوقيت الحالي أو فضّل عقدها مساءً.

وفيما يلي بيان مجلس الوزراء :



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء د. محمد الفارس بما يلي:

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك رفع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بإسمه وبإسم أخته وإخوانه الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله ورعاهما وللشعب الكويتي الكريم والمقيمين على أرضها الطاهرة ، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على كويتنا الغالية، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفقنا إلى صيامه ويبلغنا تمامه.

ثم أحاط وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر المجلس علماً بنتائج مشاركته في اجتماع الدورة (48) لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية تحت عنوان (الشراكة من أجل الوحدة والعدالة والتنمية) والتي تم خلالها مناقشة التحديات الراهنة الخطيرة والمتصاعدة التي تمر بها الأمة الإسلامية والعالم وعدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام بما فيها مكافحة الإرهاب ( الإسلاموفوبيا ) وتعزيز آلية التنسيق والتعاون لتحقيق أقصى دراجات الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء في المنظمة، وخلال هذا الاجتماع نجحت دولة الكويت في الحصول على ولاية ثانية في هيئة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وذلك خلال الانتخابات حيث نالت دولة الكويت بالإجماع ثقة الدول الأعضاء الذين أكدوا على دورها الرائد في إطار العمل الدولي المشترك نحو تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون ودعم القيم الإسلامية النبيلة والدفاع عنها عالمياً ، كما أحاط المجلس علماً بفحوى اللقاءات الجانبية التي عقدها مع نظرائه في عدد من الدول الشقيقة والصديقة ، والتي تناولت العلاقات الثنائية والموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك ، وأحاط المجلس علماً كذلك بمشاركته في العرض العسكري الذي أقيم بجمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة اليوبيل الماسي للاستقلال .

كما أحاط وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها إلى دولة قطر الشقيقة مؤخراً ، والتي حضر خلالها منتدى الدوحة للدورة (20) تحت عنوان (التحول إلى عصر جديد) ممثلاً عن سمو رئيس مجلس الوزراء ، حيث تم خلال المنتدى تسليط الضوء على الجهود الدولية نحو تعزيز التعاون والتنسيق والعمل الجماعي المشترك في مواجهة التحديات المتصاعدة التي يواجها العالم ، والإصلاحات التي يجب إجراؤها لتطوير السياسات والمناهج، كما تم خلال المنتدى مناقشة مجمل القضايا الإقليمية والتطورات التي تشهدها الساحة الدولية، واستعراض أهمية الوساطة والدبلوماسية الوقائية وسبل معالجة الشئون الدولية وإحلال السلام .

وشرح للمجلس كذلك نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية كازاخستان مختار تيلوبردي ، وفحوى المحادثات التي جرت والتي تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لشعبيهما الصديقين ، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك .

كما بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة .

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة وإستنكار دولة الكويت الشديدين العمل الإرهابي الجبان المتمثل في إطلاق ميليشيا الحوثي عدداً من الطائرات المسيرة والمفخخة تجاه المنطقة الجنوبية والوسطى والشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، مؤكداً بأن هذه العملية الإرهابية الجبانة لا تستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وإستقرار المنطقة فحسب وإنما تستهدف أيضاً مصادر إمدادات الطاقة العالمية في الوقت إلى يسعى فيه العالم لدعم إستقرار تلك الامدادات وضمان تدفقها الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحازم للجم تلك الإعتداءات ومحاسبة مرتكبيها .

كما أعرب مجلس الوزراء إدانة واستنكار دولة الكويت للتفجير الإرهابي الذي إستهدف مجمع هالان بالقرب من مطار مقديشو الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة والذي يضم بعثة الأمم المتحدة إضافة إلى بعثات دبلوماسية أجنبية وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكداً وقوف دولة الكويت إلى جانب الصومال الشقيق فيما يتخذه من إجراءات للقضاء على الإرهاب ، وأكد مجلس الوزراء على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض للعنف والإرهاب، معرباً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا متمنياً للمصابين بالشفاء العاجل.