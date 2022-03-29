انطلق اللقاء التشاوري للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) بمشاركة ديوان المحاسبة. وقال رئيس وفد ديوان المحاسبة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة عصام الرومي لـ «كونا» إن الاجتماع ضم الإدارة العليا للأجهزة المشاركة ورؤساء لجان المنظمة وأعضاء لجنة المخطط الاستراتيجي وكذلك ممثل مبادرة التنمية للمنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا (الأنتوساي) لتقديم ومناقشة تحليل الاستبانات الداخلية والخارجية وإجراء محاورات مع أصحاب المصلحة وبمشاركة ممثل عن «الأنتوساي».



وأضاف الرومي أن ديوان المحاسبة عرض خطته الاستراتيجية (2021 - 2025) في الاجتماع، كما ناقش استبيان المخطط الاستراتيجي لمنظمة (الارابوساي)، بالإضافة إلى مناقشة نتائج تقييم الجهاز وفق إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة وتسليط الضوء على المخطط الاستراتيجي للمنظمة للفترة من (2018 - 2022).



وأوضح ان الاجتماع تضمن عرضا لمنهجية إعداد المخطط القادم والاجراءات المتخذة من قبل لجنة المخطط الاستراتيجي واستعراض تجارب المنظمات الاقليمية لاستطلاع رأي الجهات ذات العلاقة ومناقشة مخرجات كل مجموعة حول إعادة صياغة وتعديل الرؤية والرسالة والقيم المهمة.



ويضم الوفد كلا من مراقب المراقبة الثانية للتخطيط الاستراتيجي بديوان المحاسبة عبدالله المرزوقي وكبير المدققين بالمراقبة الأولى للرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة بالديوان عبدالله الشيتان.