عاطف رمضان



ناشد رئيس الجمعية الكويتية لحماية المستهلك خالد السبيعي في تصريح لـ«الانباء» الجهات المعنية النظر لمربي الماشية الذين يساهمون في توفير الامن الغذائي من اللحوم في الكويت، مشيرا الى ان هناك تحركا لرفع اسعار الاعلاف من الحبوب. وأضاف السبيعي ان رفع اسعار الاعلاف سينعكس على رفع اسعار سلع اساسية مثل اللحوم الحمراء وكذلك لحوم الدواجن والألبان ومشتقاتها والبيض.



وناشد السبيعي الجهات المعنية تقديم الدعم الكافي للاعلاف، مضيفا ان هناك مشكلات يعاني منها مربو الماشية وان أبرز مطالبهم تتمثل في زيادة دعم الأعلاف وتخفيض الأسعار وزيادة عدد منافذ بيع الأعلاف المدعومة. ولفت الى ضرورة زيادة الدعم لضمان استدامة الثروة الحيوانية وتوفير الأمن الغذائي للحوم في ظل ما تشهده المنطقة من احداث سياسية مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وأشار السبيعي الى ان قلة حصة صرف الاعلاف المدعومة للمربين نتجت عنها السوق السوداء للاعلاف حيث تباع في الاسواق وهي في الاصل مدعومة من قبل الدولة.



واقترح بأن تكون تبعية الاعلاف المدعومة لوزارة التجارة والصناعة بدلا من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.



وقال ان الدعم الحالي للاعلاف المدعومة 10 ملايين دينار، وانه تم مؤخرا ـ حسبما نمى الى علمنا ـ إضافة 3 ملايين دينار وان الجهات المعنية تقول انها غير كافية وان آخر زيادة لرفع أسعار الأعلاف كانت في ديسمبر الماضي.