في إطار جهوده الرامية إلى دعم الكوادر الوطنية الشابة ودعمها، أعلن البنك الأهلي المتحد عن توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأسترالية بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، حيث تجسد هذه المذكرة المشاركة الفعالة بین البنك والجامعة لتوطید التعاون في تدریب طلبة الدراسات العليا وخريجي الجامعة على أفضل تقنيات العمل المصرفي وتقريبهم من الممارسات الواقعية العملية عبر برامج تدريبية فعالة، وإتاحة برامج تدريبية متميزة لموظفي البنك من خلال أساتذة والجامعة الأسترالية. ووقع المذكرة ممثلاً عن «الأهلي المتحد» مدير عام الموارد البشرية نقيب أمين، ووقّع نيابة عن الجامعة الأسترالية نائب رئيس الجامعة للخدمات المساندة م.صقر الشرهان، بحضور مدير التدريب والتطوير بالبنك الأهلي المتحد علاء محمود، ومسؤولة في إدارة التدريب والتطوير بالبنك شريفة الحوطي، كما حضر التوقيع رئيس الجامعة الأسترالية أ.د.عـصــــام زعبلاوي، وعدد من كبار مسؤولي الجامعة. وتوفر مذكرة التفاهم لطلاب «الأسترالية» برامج تدريب عملي متكامل تساعدهم على تنمية مهاراتهم الشخصية، كما أنها بمنزلة ركيزة تعاون أساسية في إقامة صلات مباشرة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي في مجالات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز مشاريع البحث والتطوير.