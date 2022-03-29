نفذت السلطات في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تدابير مكثفة لتجميد أصول بقيمة 120 مليون يورو مرتبطة بالتحقيق في قضية غسيل أموال في لبنان، وتم الاستيلاء على خمسة عقارات في ألمانيا وفرنسا بالإضافة إلى عدة حسابات مصرفية، بحسب ما كشفت وكالة «يوروجاست».



ودعمت وكالة «يوروجست» التعاون القضائي من خلال تشكيل فريق تحقيق مشترك وتنظيم ثلاثة اجتماعات تنسيقية.



وبحسب الوكالة، فإن التحقيق الرئيسي موجه ضد خمسة من المشتبه بهم المتهمين بغسيل الأموال. كما يشتبه في اختلاس أموال عامة في لبنان تزيد قيمتها على 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي بين عامي 2002 و2021.



كما صادرت السلطات القضائية في ألمانيا ثلاثة عقارات (واحد في هامبورغ واثنان في ميونيخ)، وأسهم في شركة عقارات مقرها في دوسلدورف. بالإضافة إلى الممتلكات، التي تقدر قيمتها الحالية بحوالي 28 مليون يورو، وتمت مصادرة أموال أخرى بحوالي 7 ملايين يورو في جميع أنحاء ألمانيا.



في فرنسا، صادرت السلطات مجمعين عقاريين في باريس بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليون يورو، بالإضافة إلى العديد من الحسابات المصرفية في فرنسا (2.2 مليون يورو) وموناكو (46 مليون يورو)، ومبنى في بروكسل بقيمة 7 ملايين يورو.



وفي لوكسمبورغ، تم الاستيلاء على ما يقرب من 11 مليون يورو عبر العديد من الحسابات المصرفية.



ودعمت وكالة «يوروجست» التعاون القضائي من خلال إنشاء فريق التحقيق المشترك للقضية وتنظيم ثلاثة اجتماعات تنسيقية بين السلطات المعنية. كما قدمت الوكالة دعما تحليليا متعمقا للتحقيق.



وتجدر الإشارة الى أن الجهات التي شاركت في التحقيق:



فرنسا: قضاة التحقيق في محكمة باريس (Tribunal judiciaire de Paris)، محققو OCRGDF (المكتب المركزي ضد الجرائم المالية الخطيرة).



ـ ألمانيا: مكتب المدعي العام في ميونيخ 1، مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية.