استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة أمس، سفير مملكة إي سواتيني لدى الكويت سوتجا م.دلاميني، بمناسبة انتهاء مهامه بالكويت وعودته إلى بلاده، حيث ثمن الخالد جهوده على امتداد فترة عمله بالبلاد في دعم العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين وتعزيزها في جميع المجالات، خاصة على مستوى الأنظمة الإدارية المحلية وعلى صعيد المحافظات والمقاطعات.



من جهته، عبر السفير م.دلاميني عن امتنانه لحفاوة استقبال الخالد، واعتزازه بفترة عمله في البلاد، معربا عن التقدير البالغ للرعاية التي تحظى بها البعثة الديبلوماسية وأبناء جالية بلاده على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.