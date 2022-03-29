القاهرة ـ هالة عمران



شهد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، توقيع اتفاقية تمويل بين مصر وفرنسا، بشأن تمويل مشروع تصنيع وتوريد 55 قطارا مكيف الهواء للخط الأول للمترو ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الخط، وذلك بقيمه 776.9 مليون يورو ما يعادل ( 850 مليون دولار) شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات، مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة، حيث ستقوم شركة «ألستوم» الفرنسية بتنفيذ المشروع.



وتبلغ مدة القرض 40 عاما منها 15 عاما فترة سماح، و25 عاما فترة سداد وبنسبة فائدة 0.0092%، ويبلغ إجمالي قيمة مساهمة الحكومة المصرية في تمويل الصفقة مليارا و183 مليون جنيه، حيث تبلغ نسبة المكون المحلي في التصنيع 13.3% من خلال التعاون مع مصنع «سيماف».



وقام بتوقيع العقد وزير النقل الفريق م. كامل الوزير، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير.



وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في ضوء خطة الوزارة لتطوير الخط الأول وتوريد كل ما هو جديد لمواكبة التطور الهائل في مجال النقل الجماعي الأخضر النظيف الصديق للبيئة، خاصة مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير الخطين الأول والثاني للمحافظة على ‏سلامتهما وصيانتهما لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصري، ولتوفير كل سبل الراحة والأمان لمستخدمي المترو واستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الركاب ولخفض تكاليف الصيانة والتشغيل.



وقال إن هذه القطارات ستساهم في إحداث نقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة، حيث سيتم الوصول إلى زمن التقاطر دقيقتين ونصف مع سهولة التشغيل الأوتوماتيكي للخط وانتظام حركة السير والتتابع على الخط، مشيرا إلى أن القطارات الجديدة كلها مكيفة الهواء، وذلك لتوفير المناخ المناسب لراحة الركاب، خاصة أن الخط الأول لمترو الأنفاق هو أول خط بدأ إنشاؤه عام 1983، وتم تشغيله في عام 1987 حيث يعتبر العمود الفقري لشبكة مترو القاهرة بالكامل.