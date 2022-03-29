تم إطلاق منصة وطنية ذكية يوم الاثنين لتقديم مجموعة من الخدمات العامة المتعلقة بالتعليم، حسبما ذكرت وزارة التربية والتعليم الصينية.

وتدمج المنصة "www.smartedu.cn"، منصات صينية للتعليم الابتدائي والمتوسط، والتعليم المهني والتعليم العالي، فضلا عن منصة خدمات التوظيف لخريجي الجامعات، حيث سيوفر للمستخدمين مجموعة واسعة من الدورات والخدمات التعليمية.

وفي حفل الإطلاق، تعهد وزير التربية والتعليم الصيني هواي جين بنغ باستخدام الإطلاق لإنشاء نظام خدمة عامة رقمي للتعليم وبناء فصل دراسي عبر الإنترنت للمعلمين والطلاب على خط المواجهة في مكافحة كوفيد-19.

وتابع هواي أنه سيتم استخدام المنصة أيضا لتعميق سياسة "الخفض المزدوج" لتخفيف عبء الطلاب الذين يخضعون للتعليم الإلزامي.