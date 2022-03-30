أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية التكافل لرعاية السجناء مساعد مندني عن انطلاق حملة الأقربون أولى بالمعروف لشهر رمضان المبارك منذ بداية يناير 2022 تحت شعار «أبشروا بالخير» لمساعدة 1000 حالة من الغارمين والغارمات بمبلغ مليون دينار ومد يد العون لهم ورفع القيود الأمنية عنهم بسداد مديونياتهم على حسب لوائح وقوانين الجمعية. وقال مندني إن الجمعية منذ بداية الحملة حتى الآن ساعدت 200 حالة ومستمرة بمساعدة الحالات التي تمت دراستها من المختصين بالجمعية. وأوضح ان مشروع حملة رمضان يتم بالاتفاق مع الأمانة العامة للأوقاف التي تعتبر أكبر داعم لمشروع مساعدة الغارمين. وبين مندني أن جمعية التكافل قدمت مساعدات العام الماضي لـ 1561 حالة بمبلغ مليون و570 ألف دينار بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة.