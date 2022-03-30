أعلن أمين عام اتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي عن مشاركة الاتحاد كشريك استراتيجي في ملتقى الكويت القانوني والمقام في كلية القانون الكويتية العالمية، وذلك تحت رعاية وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي، خلال يومي 29 و30 الجاري.



وأوضح الحساوي أن الملتقى يعمل على متابعة آخر المستجدات في الشؤون القانونية وعلاقتها بالسلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، مع إشراك القطاع الخاص ليشكل هذا الملتقى تجمعا سنويا يضم العاملين في الشأن القانوني والمتعاملين معه.



وأشار إلى أن الملتقى يشتمل على حوارات ثقافية وورش عمل ومعرض لعرض الخدمات الإلكترونية القانونية كما يتيح الملتقى فرصا لتبادل الخبرات الوطنية والعربية والدولية بما يسهم في تبادل المعرفة والتعاون في الأعمال.



وشارك في الملتقى ممثلا عن الاتحاد المستشار د.نواف الشريعان عضو لجنة المستشارين القانونيين لدى اتحاد مصارف الكويت والمستشار العام ورئيس إدارة الشؤون القانونية لدى البنك الأهلي، وذلك في محاضرة عقدت امس على هامش الملتقى بعنوان «النقود والبنوك»، في مقر الكلية في قاعة رقم (M120).



وفي هذا السياق، قال د.نواف الشريعان إن المحاضرة تضمنت نشأة النقود وتطورها وصولا إلى النقود المعاصرة مع الإشارة إلى العملات الرقمية وما يُطلق عليه مصطلح العملات المشفرة، كما تضمنت أيضا أعمال البنوك والتحديات المعاصرة مع إلقاء الضوء على البنوك الإلكترونية والتطرق للقوانين المتعلقة بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.