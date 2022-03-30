تستعرض كاديلاك الغانم مجموعة سياراتها لعام 2022 ضمن معرض الكويت للسيارات في مجمع 360 والذي تستمر فعالياته لغاية 1 أبريل القادم، وتأتي العلامة التجارية هذه السنة بتغيير فخم وكامل لشعارها وألوانها لترتقي الى اعلى حدود الفخامة، فتم تجهيز موقع العرض باللمسات الراقية البسيطة مع الشعار وكلمة Cadillac بطلتها الجديدة لتضيف على فخامتها وتاريخها العريق.



وتم عرض السيارات بالطريقة المعترفة لكاديلاك بثلاث خطوط مع التركيز على V-Series Blackwings في الحارة الوسطى لتبرز الوان السيارات الـ Electric Blue على كاديلاك CT4-V Blackwing، والـ Blaze Orange على كاديلاك CT5-V Blackwing التي تجسد التصميم الرياضي لأسرع سيارات صنعت من كاديلاك حتى اليوم.



وتتميز سيارات الـ Blackwing بأدائها العالي الممزوج بفخامة كاديلاك، فتأتي سيارة CT4-V Blackwing بمحرك 6 اسطوانات Twin Turbo بقوة 472 حصانا مع ناقل اوتوماتيكي من 10 سرعات والـ CT5-V Blackwing بمحرك 8 سلندرات مع شاحن توربيني يولد قوة 668 حصانا متصل بناقل حركة 10 سرعات. وتتيح كاديلاك لعملائها اختيار الباقات الرياضية، حيث تزيد إضافات الكربون فيبر على السيارة من الخارج والداخل لتعطيها الشكل الرياضي والأداء الديناميكي.



أما بالنسبة لأيقونة كاديلاك اسكاليد 2022 المعيار الجديد للفخامة، فهي ترسي معايير جديدة ضمن فئة مركبات الـSUV الفخمة، وتقدم هذه المركبة العديد من التقنيات والخصائص الأولى من نوعها في قطاع السيارات التي تعزز ريادة «كاديلاك» ضمن هذه الفئة، وترتقي مركبة «إسكاليد» إلى مستويات أعلى من الصدارة بفئتها. وتتضمن «إسكاليد» باقة حصرية من المزايا التقنية المتقدمة التي تظهر للمرة الأولى في السوق بما فيها شاشة OLED 4K مائلة وأول نظام صوتي AKG مخصص للسيارات في هذا القطاع.



أما النظام الترفيهي الجديد للمقاعد الخلفية، فيشمل شاشات عرض مزدوجة قياس 12.6 إنشا مع ميزة الملاحة وقدرات البث عبر الإنترنت، مما يتيح الاستمتاع بالألعاب الإلكترونية وسماع الموسيقى ومشاهدة مقاطع الفيديو المفضلة.



ولم تستثن كاديلاك فئاتها الأخرى من الكروس أوفر والـ SUV العائلي، فتم إبراز XT4، وXT5، وXT6 بعدد من ألوانها وفئاتها لتتيح للزوار التعرف عليها. وتتمتع هذه السيارات بأعلى معايير السلامة والأداء الممزوجة بالتقنيات وسبل الراحة التي تجعل أي رحلة ممتعة ومريحة لسائقيها وعائلاتهم.



وتقدم كاديلاك الغانم مع سياراتها برنامج Cadillac Premium Care الذي يشمل 5 سنوات أو 100.000 كم من برنامج الخدمة والصيانة، بالإضافة الى 5 سنوات أو 100 الف كم من الكفالة والمساعدة على الطريق، كما تأتي على طرازات XT واسكاليد بتفعيل مجاني لخدمة أونستار لملاك كاديلاك. بالاضافة وحصريا لشهر رمضان تقدم كاديلاك الغانم لزبائنها برنامج Cadillac Premium Care Plus مجانا والتي تضيف القطع الاستهلاكية بالإضافة الى مزايا وهدايا حصرية من كاديلاك.



وتم إطلاق نظام الأمان والسلامة «أونستار» من «جنرال موتورز» على سيارات كاديلاك في الكويت عام 2021 والتي تعتبر خدمة الاشتراك الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. تمنح أونستار مالكي كاديلاك تجربة ركوب تتميز بمزيد من الحماية والقدرة على الاتصال، مما يرتقي براحة البال وتجربة الملكية إلى مستوى جديد بالكامل.



ويمكن للعملاء الاعتماد على باقة من الخصائص المتميزة التي تشمل الاستجابة الأوتوماتيكية للتصادم، إذ إنه عند وقوع حادث قوي، تقوم تلقائيا أجهزة الاستشعار المدمجة في سيارات كاديلاك بإرسال تنبيه إلى أونستار ليتم فوريا ربط مستشار مع المركبة مباشرة لضمان إرسال المساعدة الملائمة إلى موقع الحادث. وهناك ميزة أخرى تتمثل بالمساعدة في حالة سرقة المركبة، حيث يقوم تعاون وثيق بين مستشار أونستار المختص والسلطات المعنية لمساعدة العميل في استعادة السيارة، وبالتالي يتم إبطاء المركبة المسروقة وتفعيل إشارة عن بعد لإيقاف وظيفة الإشعال في المحرك، الأمر الذي يمنع المحرك من العمل مجددا بعد إطفائه.



وهذا ليس كل شيء، إذ باستطاعة العملاء الاستفادة أيضا من باقة الاشتراك بخدمة أونستار الاتصال والاعتماد على الابتكارات التي تسهل أكثر حياتهم دائمة الانشغال. ومع خدمات بارزة مثل وحدة مفتاح التحكم عن بعد، للتحكم بالمركبة من أي مكان، وخدمة التحليل عند الطلب لإجراء الكشف في الوقت الفعلي على المركبة بما في ذلك المحرك وناقل الحركة والمكابح العجلات وغيرها. علاوة على هذا، وبهدف إبقاء السائق والركاب على اتصال والاستمتاع بوقتهم دوما، فتأتي أونستار مع باقة بيانات لاسلكية (Wi-Fi) قادرة على دعم ما يصل عدده إلى 7 أجهزة.



ويمكن لعملائنا الكرام زيارة موقع عرض سيارات كاديلاك في مجمع 360 لمعرفة المزيد عن سيارات ومزايا كاديلاك لغاية 1 أبريل.