أكد رئيس مجلس إدارة الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات د.بدر الليلي أن الوكالة معنية بتحقيق كافة السبل لإنجاح دورها المهم في حماية المجتمع الرياضي والشبابي من خطر المنشطات وأنها تتخذ الخطوات في هذا الاتجاه في ظل تعاون جيد مع الهيئات والأندية الرياضية.



وقال الليلي في تصريح للصحافيين عقب ختام الاجتماع الذي أقيم مساء الاثنين الماضي في المجلس الأولمبي الآسيوي إن الوكالة حريصة على التوعية بخطورة المنشطات على الرياضيين والأفراد والمجتمع على حد سواء، مبينا أنه أحاط المجلس بالدور المتميز لرئيس وأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء وحرصهم على تفعيل اختصاصات الوكالة في ظل ما هو مقرر في قانون إنشائها وما تقرره القوانين وإرشادات المنظمات الدولية ذات العلاقة لأهمية دور الوكالة الكويتية في تنفيذ اختصاصاتها وأهدافها. وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل الجهاز التنفيذي من إجراءات التوعية والرقابة على المنشطات.



وأشاد الليلي بالتعاون القائم بين الوكالة واللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة لإنجاح المهام المنوط بها بمكافحة هذه الآفة الخطيرة على الحركة الرياضية في البلاد وكذلك على الشباب في الأندية العامة والصحية.