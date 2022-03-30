حصلت الفارسة إيمان العتيبي على 3 نجمات دولية بعد احتلالها المركز الثاني في سباق القدرة والتحمل الذي أقيم في مزرعة الخالدية بالرياض.



وتمكنت إيمان من إنهاء مسافة السباق البالغة 160 كلم بعد الفارس السعودي سليمان الخليفة الذي حل أولا.



وأعربت عن سعادتها بهذا الإنجاز الذي تحقق بعد جهد ومثابرة، متوجهة بالشكر الى والديها ومدربها سليمان الخليفة، مضيفة: «إنهاء سباق القدرة والتحمل يعني الاقتراب من التأهل لبطولة كأس العالم التي ستقام في إيطاليا أكتوبر المقبل، والمتبقي لها سباق أخير في حال اجتيازه فسأبلغ البطولة العالمية».



يذكر أن إيمان العتيبي هي فارسة قدرة منتسبة لنادي رايدرز للألعاب الرياضية والفروسية.