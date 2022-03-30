أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم عن انضمام الإدارة العامة للجمارك رسميا إلى قائمة الجهات الرسمية التي تقدم خدماتها في التطبيق الحكومي للخدمات الإلكترونية «رسميا» عبر تقديم خدمتين وهما تتبع إرساليات البريد السريع، وخدمة طلب معلومات التعرفة الجمركية.



وبين كاظم أن مشاركة الإدارة العامة للجمارك في أن تطرح تلك الخدمات الجمركية الموجهة للأفراد من مستخدمي التطبيق من خلال خانة «الخدمات» تمثل إضافة مميزة، وستعود بالفائدة على شريحة واسعة من المجتمع، علاوة على إثراء قائمة الخدمات الحكومية الإلكترونية المدرجة داخل تطبيق «سهل» والذي بالإمكان تحميله من خلال المتاجر الرقمية الخاصة بالهواتف الذكية.



واعتبر كاظم ان توالي طرح الخدمات الإلكترونية من قبل الجهات الحكومية وتزايدها بالكم والنوع هو الأمر المأمول، لأنه سيعزز من تجربة المستخدمين لتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية من خلال تطبيق واحد يمكن للمواطن والمقيم استخدامه وطلب الخدمات وتنفيذها وإنجازها على مدار الساعة.