

افتتح وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي دورات تأهيل الفنيين المنعقدة في مركز التدريب الفني في معسكر الشيخ سالم العلي، وذلك بحضور كبار القادة في الحرس الوطني.



ونقل وكيل الحرس الوطني للمشاركين في الدورات تحيات سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، داعيا إياهم لاكتساب الخبرات الفنية ونقلها إلى زملائهم في الوحدات الفنية لتعم الاستفادة بين صفوف المنتسبين، مشيرا إلى أن العسكري الذي يمارس عمله بتفان وإخلاص يحظى بتقدير كبير لدى القيادة.



وأكد أهمية مركز التدريب بما يشمله من تجهيزات فنية رفيعة المستوى في صقل مهارات المنتسبين في العمل الفني ومن ثم دعم دور الحرس الوطني في إسناد أجهزة الدولة، تطبيقا لأهداف الوثيقة التوجيهية 2025 «حماية وسند».



وأضاف أن القيادة في الحرس الوطني تسخر كل الإمكانات لتطوير الوحدات الفنية في قيادة الإسناد الإداري وتزويدها بكل الأجهزة والمعدات الحديثة لتطوير فرق الإسناد بالحرس الوطني ودعم جهودها في مساندة جهات الدولة المختلفة خلال حالات الطوارئ، وتشتمل الدورات على ميكانيكا الآلات العسكرية، وكهرباء معدات وإلكترونيات عسكرية ولحام مواد عسكرية وإنتاج مواد عسكرية.