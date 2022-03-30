يحيى حميدان



رفع فريق التضامن وتيرة استعداداته للقاء الشباب الأحد المقبل ضمن الدور التمهيدي من بطولة كأس الأمير من خلال التركيز في الأيام الماضية على الجمل الفنية المراد تطبيقها في المواجهة.



وينتظر «العنيد» وصول الثلاثي، البحرينيين عبدالله الهزاع وعلي حرم والتوغولي فيسو بلاكا عقب انتهاء مهامهم الدولية مع منتخبي البحرين وتوغو اليوم، وقبل الالتحاق بالتدريبات غدا، استعدادا لمواجهة «أبناء الأحمدي»، كما يسابق الجهاز الطبي الزمن لتجهيز المهاجم عبدالعزيز البشر بعد معاناته من إصابة بسيطة حرمته من الالتحاق بصفوف المنتخب الأولمبي المعسكر حاليا في تركيا، وتبدو المؤشرات إيجابية للحاق البشر بالمباراة.