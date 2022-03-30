اليوسف: حجب الجوائز بسبب قلة الدعم من الشركات

شريدة: الاتحاد لم يرسل اللائحة الخاصة بالبطولة إلى الأندية

المشعان: البطولة ليست تنشيطية لكنها فعلية ورسمية

مبارك الخالدي



لم تكتمل فرحة النصر بالفوز بأول بطولة رسمية للنادي وتحقيق لقب بطولة كأس الاتحاد للموسم الجاري 2021-2022 بعدما قام مجلس ادارة اتحاد الكرة بحجب الجائزة المالية لصاحب المركز الأول وهي 30 ألف دينار بداعي عدم توافر الدعم.



وقد أثار ذلك القرار المفاجئ ردود أفعال واسعة بين الرياضيين وبالأخص إدارة ولاعبي النصر فضلا عن تضارب التفسيرات بين اعضاء الاتحاد نفسه، والتي زادت الوضع غموضا، بعد أن تحدث نائب رئيس الاتحاد أحمد عقلة، نافيا رصد أي مكافآت لبطولة كأس الاتحاد هذا الموسم، لكن الأوضاع سرعان ما عادت إلى الهدوء بإعلان رئيس نادي الكويت خالد الغانم عبر برنامج «بين الشوطين» عن مكافأة مالية مقدارها 30 ألف دينار لفريق النصر قدمها شقيقه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



وفي هذا الاطار وصف رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف المباراة بالحماسية بين الفريقين، مهنئا نادي النصر إدارة ولاعبين للفوز بلقب البطولة التنشيطية، لافتا الى أن البطولة كانت فرصة للأندية لتجربة لاعبيها خلال فترة التوقف الدولي.



وعن دخول الجماهير للمباراة النهائية بتذاكر، قال اليوسف ان الظروف حتمت على الاتحاد اللجوء الى التذاكر وهي بأسعار رمزية مقارنة بدول أخرى.



وأوضح ان الجوائز المالية في البطولة كانت محددة في السابق لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى 30 ألفا، و20 ألفا، و10 آلاف بالترتيب، لكن هذا الموسم ونظرا لتوقف الدعم من الشركات الداعمة بسبب جائحة كورونا أجبرنا على حجب الجائزة هذا الموسم فقط وسنعوضها من خلال النقل التلفزيوني.



الغانم يقدم 30 ألفاً



من جهته، أعلن رئيس نادي الكويت خالد الغانم عن تبرع شقيقه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بمكافأة مالية مقدارها 30 ألف دينار لفريق النصر. وقال الغانم:نهنئ نادي النصر إدارة ولاعبين ومنتسبين على هذا الفوز، وأنا سعيد بأن تسجل البطولة باسم نادي النصر لأنهم يعملون بكل اخلاص وتفان ولديهم منظومة كروية احترافية.



وضاف: «أبارك لرئيس النادي خالد شريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدرب محمد المشعان وجميع اللاعبين، وأوجه شكرا خاصا للبطل الخلوق مدير الفريق الاخ فيصل العدواني الذي أعطى الكثير من وقته وجهده وماله، كما نقول هاردلك للنادي العربي وجماهيره الكبيرة وخيرها بغيرها».



بدوره، أشاد رئيس نادي النصر خالد الشريدة بالشكر والتقدير ببادرة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لدعم فريقنا وتقديم مكافأة 30 ألف دينار، وهو الدعم الذي لم يستطع اتحاد كرة القدم تقديمه، مشيرا الى مسؤولية اتحاد الكرة بعدم إرساله اللائحة الخاصة بالبطولة للأندية.



وقال ان الفوز بالبطولة ثمرة عمل وجهد لمجموعة متكاملة، وهي اول بطولة تسجل باسم نادي النصر مثمنا الأداء العالي لفريقه واللاعبين خلال الموسم الجاري.



ليست تنشيطية



من جهته شكر المدرب محمد المشعان مجلس ادارة نادي النصر على دعمهم الكامل للجهاز الفني والفريق، مؤكدا انه انتصار تاريخي تحقق بفضل الدعم الكامل من مجلس الادارة وبمجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وكذلك بجهود الجهاز الفني السابق بقيادة المدرب سلمان عواد الذي كان له دور كبير فيما تحقق اليوم، حيث قدمنا مباراة كبيرة. وقال المشعان ان بطولة كأس الاتحاد ليست تنشيطية بل بطولة فعلية ورسمية وأقيمت وسط الموسم وليس في بدايته، وهي فاتحة خير على اللاعبين للإحساس بلذة الانتصار استعدادا للقادم من بطولات.