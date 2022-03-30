هادي العنزي



يواصل فريق الفحيحيل تحضيراته لمواجهة برقان في الدور الأول لبطولة كأس سمو الأمير المقررة في 3 أبريل وأيضا مباراته مع التضامن ضمن الجولة الـ 15 لدوري stc الممتاز في 8 أبريل، وذلك بقيادة مدربه الكرواتي داليبور ستاركيفيتش، إذ لعب الفريق مباراتين وديتين، فاز في الأولى على الصليبخات 2-1، فيما أقيمت المباراة الثانية مساء أمس على ملعب ستاد نادي الساحل.



من جهته، أكد مدير الفريق نجم العنزي، أن استعداد «الأشاوس» يسير وفق البرنامج التدريبي المعد من قبل الجهاز الفني، قائلا:«يغيب عن الفريق لاعبي المنتخب السوري عبدالله الشامي، ومارديك مارديكيان لتواجدهما مع منتخب بلادهما المشارك في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم عن القارة الآسيوية، وسنفتقد جهود سالم الهاجري أمام التضامن للإيقاف».



وأشار العنزي إلى أن الجولات المقبلة حاسمة للبقاء ضمن فرق الدوري الممتاز للموسم المقبل، مضيفا: «المنافسة على أشدها بين فرق الفحيحيل، والشباب، والتضامن، واليرموك، والفارق في النقاط ليس كبيرا، ونتوقع أن تقدم جميع الفرق أفضل مستوياتها خلال الجولات المقبلة، لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها، ونأمل أن نوفق في البقاء».