أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الاستعداد لشهر رمضان المبارك بأكثر من 27 برنامجا وخدمة تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، مؤكدة تنوع البرامج بين ميدانية وخدمية ووقائية.

وقال وكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري - في تصريحات له اليوم نقلتها وكالة أنباء السعودية (واس) - إن البرامج والخدمات تهدف إلى تيسير أداء قاصدي المسجد الحرام للنسك والعبادات عبر عدد من الإدارات التابعة للوكالة، موضحا أن الوكالة عمدت عبر إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام إلى غسل الأرضيات 10 مرات يوميا؛ لضمان سلامة قاصديه، وتطهير الأماكن وتعطيرها، واستخدام عشرات الآليات والمعدات على مدار الساعة والإشراف على سفر إفطار الصائمين بالمسجد الحرام.

ولفت إلى الجابري - وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية- إلى أن إدارة سقيا زمزم تعمل لتهيئة وتجهيز السقاية للمصلين ومتابعة ومراقبة سير الأعمال على الوجه الأكمل والأمثل والإشراف على تهيئة وتجهيز ماء زمزم، وعمل جولات ميدانية على مواقع التوزيع؛ للتأكد من جاهزيتها باستمرار مع المحافظة على نظافتها، موضحا أن إدارة الأبواب تقوم بضبط عملية الدخول والخروج، ووضع الحراسات اللازمة للأبواب، فيما تقوم إدارة الساحات في توجيه المصلين إلى المصليات المخصصة لهم، ومنع مزاولة مهنة البيع في الساحات ومنع التدخين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنظيم الساحات والممرات من كل ما يخل براحة الزوار والمصلين.

وأكد أن إدارة خدمات التنقل تعمل على تخصيص دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بالعربات، التي يمكن الوصول إليها من أربعة مداخل للمسجد الحرام وهي: "مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة، وسلم الأرقم، والمروة فوق سطح دورات القشاشية وسلم باب أجياد وجسر أجياد"، وكذلك عبر تطبيق (تنقل) للتسهيل على قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين للاستفادة من خدمة العربات لمحتاجيها من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، لافتا إلى أن الإدارة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة تقوم على توفير عمليات التعقيم على مدار الساعة لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات، وتوفير الكمامات وتفعيل الربوتات الذكية وأجهزة البايوكير ومراقبة الأجواء والتغيرات المناخية لخلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة، فيما يتركز دور إدارة تعزيز الجوانب الإيجابية حول رصد الملاحظات ومعالجتها، وذلك بتقديم خدماتهم داخل المسجد الحرام وساحاته الخارجية والمرافق المحيطة به.

وأكد أن الإدارة العامة للحركة والخدمات اللوجستية تعمل على صيانة المركبات الخاصة بالرئاسة بشكل دوري، موضحا أنه سيقوم بذلك فريق عمل مكون من كوادر شباب سعوديين مؤهلين على كفاءة عالية في مجال صيانة السيارات بأعلى أداء، حيث جرى تجهيز ورش متطورة وفق المعايير المطلوبة.