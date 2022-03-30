في إطار دعمها المتواصل ورعايتها الشاملة للأيتام داخل وخارج الكويت، قامت جمعية الهداية الخيرية بتوزيع الكفالات على 280 يتيماً داخل الكويت و83 آخرين في دولة بنين، وذلك ضمن مشروع مصرف كفالة الأيتام الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف.

وفي تصريح صحافي له تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الهداية الخيرية بندر بن دليل المطيري بالشكر للأمانة العامة للأوقاف على دعمها لهذا المشروع المبارك، موضحاً أن توزيع المساعدات على الأيتام يأتي في إطار الشراكة المجتمعية المتميزة للجمعية مع الأمانة، وينطلق من اهتمامهما بفئة الأيتام بهدف توفير الرعاية الشاملة لهم.

وأشار المطيري إلى أن عملية توزيع المساعدات داخل الكويت استهدفت الأيتام من غير محددي الجنسية، بالإضافة إلى عدد من أيتام الأسر المقيمة، أما خارج الكويت فقد أوضح المطيري أن الجمعية قامت بتوفير الكفالة الشاملة ل 83 يتيماً في إحدى المراكز القرآنية التابعة للجمعية في بنين والتي تستهدف توفير الرعاية الشاملة للأيتام صحياً وتعليمياً ونفسياً واجتماعياً.

وأكد المطيري أنَّ جمعية الهداية لا تألو جهدًا في خدمة المحتاجين والفقراء وأصحاب الحاجات داخل الكويت وخارجها؛ انطلاقًا من مبادئ شريعتنا الإسلامية التي تحث على إحياء روح التكافل الاجتماعي بين المسلمين، وتقوية روابط المحبة بينهم في شتى بقاع الأرض، كذلك تفعيل دور المسلم تجاه أخيه المسلم، والسعي في قضاء حوائجه؛ لما له من فضل عظيم، وهو من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم إلى الله -تعالى-؛ ليرفع رصيده من الحسنات، وينال مرضاة الله -تعالى- في الدنيا والآخرة، فقضاء حوائج الناس ينشر المحبة بين أفراد المجتمع، ويؤلف بين قلوبهم، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن نفَّس عن مؤمن كربةً من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة، ومن يسَّر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".

وفي ختام تصريحه كرر رئيس جمعية الهداية الخيرية شكره وتقديره للأمانة العامة للأوقاف على دعمها للمشروع، وكذلك المحسنين الكرام، مؤكدًا أن الجمعية مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم والعون والمساعدة للأيتام وعوائلهم، لرفع المعاناة عنهم وإعانتهم، مضيفاً أن الجمعية بصدد تنفيذ حملتها الرمضانية التي تشتمل على باقات من مشروعات الخير المتنوعة والتي تستهدف دعم مختلف الفئات المحتاجة داخل الكويت وخارجها.