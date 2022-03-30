العبيدلي : مستمرون في دعم الكفاءات الوطنية وصولاً إلى «تكويت» القطاع النفطي كاملاً

دعا مؤسسة البترول إلى إصدار «قرار فوري» بتعيين الكويتيين في القطاع النفطي الخاص بالمشاريع الجديدة

أعلن رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج محمد عبدالله العبيدلي تأييده لمداخلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور محمد الفارس، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مجلس الأمة التكميلية وتعهده « تكويت جميع الوظائف في القطاع النفطي بشكل كامل » بما فيها وظائف الشؤون القانونية« قائلا انها ترجمة واقعية للكلمات السامية لسمو ولي العهد» اثناء افتتاح مشروع الوقود البيئي بسواعد شبابية وطنية ، والتي رسمت خارطة الطريق للقيادات النفطية في المرحلة المقبلة بشأن ملف التكويت .

واكد العبيدلي ان تكويت الوظائف في القطاع النفطي بنسبة 100 % على رأس الأولويات النقابية في المرحلة المقبلة من خلال حصر الوظائف التخصصية النادرة، والاستفادة من الطاقات البشرية والكوادر الوطنية، ووضع برامج تعليمية وتدريبية تؤهل الشباب الكويتيين في القطاع النفطي الخاص لشغل هذه الوظائف التخصصية ، تماشياً مع خارطة الطريق التي رسمها سمو ولي العهد .



قائلاً نحن مستمرون في دعم الكفاءات الوطنية وصولاً إلى تكويت القطاع النفطي كاملاً من خلال التوظيف المباشر للعاملين في الشركات والمقاولين المتعاقدين مع القطاع النفطي وصول إلى نسبة التكويت المستهدفة.

ودعا العبيدلي مؤسسة البترول الى إصدار « قرار فوري » بتشكيل لجنة للبدء في هذه الرؤية وإشراك النقابات العمالية المعنية في كل شركة على حدا ، بالاضافة الى الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص ، تماشيا مع رؤية وزير النفط والسياسة العامة للدولة بتكويت مختلف القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها «النفطي» مع وضع خطة زمنية بشكل واضح وصولاً إلى الاستراتيجية المستهدفة مع تزايد احتياجات المشاريع النفطية للكفاءات الكويتية الشابة ، واعتبر العبيدلي ان هذا القرار سيكون باكورة تعاون مؤسسة البترول في المرحلة المقبلة بالاضافة الى المكتسبات الجديدة للعاملين .