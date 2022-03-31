أكد عضو المجلس البلدي د.حسن كمال أهمية الانتهاء من إعداد المخطط الهيكلي الرابع للدولة والذي يحدد السياسات العمرانية المستقبلية للكويت حتى 2040، موضحا انه تم توقيع عقد إعداد المخطط مع مستشار عالمي في 2016 على أن ينتهي عام 2018، وبذلت البلدية جهودا كبيرة في الدراسات التفصيلية للمخطط الهيكلي للدولة.



وطالب كمال وزير الدولة لشؤون البلدية بالعمل على الانتهاء من إعداد المخطط الهيكلي وعرضه على المجلس البلدي قبل إصداره بمرسوم، مبينا أن المادة 21 من القانون 33 لعام 2016 في البند 11 تنص على اختصاص المجلس في «إبداء الرأي بمشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصداره بمرسوم» وعليه يجب أولا أن يعرض المخطط على المجلس ومن ثم إصداره بمرسوم، وبناء على القانون، فلا يجوز تجاوز «البلدي» قبل إصداره بمرسوم.