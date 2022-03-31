عقد بنك وربة اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2021 أمس بنسبة حضور 64.646.%، حيث وافقت العمومية على كافة بنود جدول الاعمال بما فيها انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة والبالغة مدتها 3 سنوات من 2022 حتى 2024.



وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الادارة عبدالوهاب الحوطي أن بنك وربة أظهر خلال العام الماضي قدرة استثنائية على التأقلم في زمن جائحة كورونا، فتجاوز الأزمة ونجح في التغلب على التحديات التي واجهته والتي تضمنت زيادة استخدام القنوات الإلكترونية التي تتطلب وجود بنية تحتية موائمة، وظهور منافسين غير مصرفيين. وأضاف: «تزامنا مع التطور العالمي الرقمي للبنوك. وفي خضم هذا الواقع الجديد، وبفضل نعم الله التي لا تنقطع ودعمكم المتواصل، انتهزنا كل الفرص لتعزيز مكانتنا، حيث اعتمدنا على قدرتنا العالية على التكيف والاستجابة السريعة».



وأشار الحوطي إلى أن بنك وربة واصل التركيز على احتياجات عملائه من خلال التخطيط المسبق وتنفيذ استراتيجيات التكيف مع الوضع الراهن، مؤكدا حرص البنك على استكمال مساره الإستراتيجي من خلال الإسراع بوتيرة الاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي، وهو ما انعكس على نجاح البنك في تنمية أعماله بقطاعات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الشخصية والخاصة.



واستعرض الحوطي أداء البنك، قائلا:«حقق بنك وربة منذ إنشائه العديد من الإنجازات الاستراتيجية التي وضعته في المركز التنافسي اليوم، ففي العام 2021، أدرج بنك وربة صكوكا من الدرجة الأولى بقيمة 250 مليون دولار في ناسداك دبي».



وأضاف: «ارتفعت بذلك القيمة الحالية لصكوك البنك المدرجة في بورصة ناسداك دبي إلى 898 مليون دولار بعد إدراج صكوك بقيمة 250 مليون دولار و500 مليون دولار في مارس 2017 وأكتوبر 2019 تباعا، لافتا إلى أن هذه الخطوة عززت العلاقات بين أسواق رأس المال في الكويت والإمارات، وقد نجحت في جذب المستثمرين المحليين والدوليين، مما يؤكد ثقتهم الكبيرة في استراتيجية بنك وربة التوسعية في قطاعات أعمال مختلفة مثل الاستثمار والخدمات المصرفية للأفراد والشركات».



واستطرد الحوطي حديثه بأن مجلس الادارة كان قد أوصى بزيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بنسبة 26.984% من خلال طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام، رافعا بالتالي رأس المال 157.5 مليون دينار إلى 200 مليون دينار عن طريق إصدار وتخصيص 425 مليون سهم مقابل 195 فلسا للسهم الواحد (شاملا علاوة الإصدار). وبحمد الله وتوفيقه، تم إتمام عملية الاكتتاب بنجاح في زيادة رأس المال التي بلغت نسبة التغطية فيها 1164%، بقيمة إجمالية قدرها 964 مليون دينار، والتي تهدف إلى دعم الأنشطة التشغيلية الأساسية للبنك وتعزيز مركزه المالي، حيث شهدت العملية إقبالا كبيرا غير مسبوق تجاوز الطلب فيه عدد الأسهم المصدرة.



وأوضح الحوطي أن بنك وربة قد عمل كمدير إصدار رئيسي مشترك ومدير ترتيب في ثلاثة من إصدارات الصكوك التي تم وضعها بنجاح. وكان الأول لشركة المراكز العربية التي تم تصنيفها في فئة Ba2/ BB+ من قبل وكالتي موديز وفيتش، حيث تم إصدار 650 مليون دولار لمدة خمس سنوات ونصف سنة بمعدل قسيمي ثابت يبلغ 5.625%.



وأضاف انه تم تعيين بنك وربة بالتعاون مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية أخرى لإدارة الإصدار المدرج في سوق الأوراق المالية الدولية وجزر القنال، وبلغت قيمة الإصدار الثاني للصكوك 1000 مليون دولار للخزانة الوطنية برهاد (صندوق الثروة السيادية لحكومة ماليزيا).



أما بالنسبة للإصدار الثالث، فقد قام بنك وربة بدور مدير الإصدار الرئيسي المشترك ومدير الترتيب لأكبر صكوك الاستدامة على الإطلاق، التي أصدرها البنك الإسلامي للتنمية بحيث تم جمع 2.5 مليار دولار، مما يشكل أكبر إصدار عام له بالدولار الأميركي حتى الآن.



واعتبارا من 30 سبتمبر 2020، نمت حصة البنك السوقية في سوق إصدار الصكوك الدولية واحتل المرتبة 15 من أصل 53 شركة اكتتاب وفقا لجداول بلومبيرغ الدولية للصكوك.



كما أطلق البنك أول صندوق وربة إجارة 1 (كايمان) المحدودة ويهدف المنتج إلى تقديم دخل ربع سنوي ثابت للمستثمرين لمدة 6 سنوات من خلال الاستثمار في معدات منخفضة التقادم، مؤجرة إلى شركات (Fortune 1000) في الولايات المتحدة الأميركية.



وأفاد الحوطي بأن بنك وربة استمر خلال العام الماضي في تسخير التطورات التكنولوجية ذات الصلة لتنمية قدراته الرقمية، محافظا على التكنولوجيا الرقمية كأساس لعملياته واستراتيجياته. وسعيا منه للحفاظ على مكانته المتمثلة في كونه البنك الإسلامي الرقمي الرائد في قطاعي الاستثمار والخدمات المصرفية للشركات والأفراد في الكويت.



وأكد أن «وربة» اعتمد في عملياته على أنظمة مصرفية متطورة مبنية على مفهوم إعادة الهيكلة والتكنولوجيا والمنهجية لينجح في إتمام شراكة تجارية مع جميع الوحدات، إلى جانب تحفيز القدرات التكنولوجية والرقمية التي تدعم ربحيته وإنتاجيته واستدامته، بالإضافة إلى زيادة حصته السوقية.



ولفت الحوطي إلى أنه وانطلاقا من إيمانه في جعل التركيز على العميل في صميم كل مبادرة رقمية، نجح بنك وربة في إتمام العديد من المشاريع خلال عام 2021، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خدمة (onboarding) التي تمكن العملاء من فتح الحسابات والحصول على التمويلات إلكترونيا والخدمات والحلول المصرفية الاستثمارية الجديدة.



وبالإضافة إلى توفير خدمات رقمية للدفع مثل Fitbit وGarmin وSamsung Pay. علاوة على ذلك، عملنا على تعزيز وتحديث أنظمة الأمن السيبراني للبنك لحماية أصول المعلومات لدينا وتجنب المخاطر المصاحبة لها.



ولفت الحوطي إلى أن بنك وربة زود عملاءه في عام 2021 بحلول مالية مبتكرة وموثوقة، موفرا تجربة رقمية فريدة من نوعها تقترن بتحقيق ربح مستدام للمساهمين سعيا منه لتحقيق طموحاتهم إضافة لاطلق مجموعة من أحدث المنتجات والخدمات الرقمية تضمنت المحفظة الإلكترونية (SiDi)، وهي أول محفظة رقمية معتمدة بالكويت تستهدف شريحة جديدة من العملاء.



علاوة على ذلك، أطلق البنك خدمة (Warba Auto) الرقمية التي من خلالها يتمكن العميل من شراء أو طلب تجربة قيادة السيارة التي يرغب بها، إلى جانب (Postshipper) التي تقدم لعملاء وربة اشتراك شحن مجانيا للمشتريات الدولية ليتم توصيلها إلى عناوين محلية في الكويت عبر شركات شحن مختلفة بأسعار تنافسية.

انتخابات مجلس الإدارة

تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة بنك وربة للدورة المقبلة ومدتها ثلاث سنوات من 2022 حتى 2024، وهم كالتالي:



بدر خالد الشلفان وبسمة حامد الصانع وحمد مساعد الساير وخلدون شاكر الطبطبائي ومبارك ناصر الساير ومحمد أحمد الرويح ومحمد حامد الشلفان ومحمد رياض المطوع ومحمد عبدالرضا سليم ومحمد عبدالعزيز البحر ومي مهلهل المضف.

بناء قاعدة عملاء صلبة

ذكر الحوطي أن البنك نجح في بناء قاعدة صلبة من العملاء بالإضافة إلى استمرارها خلال العام 2021 في تنويع منتجاتها والاستثمار في القطاعات الاقتصادية المتنوعة مثل قطاع المقاولات والتجزئة، مضيفا انه تم تطوير عدد من الخدمات الإلكترونية للعملاء ومن أهمها إصدار خطابات الضمان وتطوير السياسات والإجراءات الخاصة بالمجموعة عبر الإنترنت.



وتابع، بالقول: «في الواقع، ساعد التحول الرقمي البنك على التغلب على العديد من حواجز الإنتاجية مع تعزيز جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء والقضاء على العمليات الورقية القديمة التي تتطلب مجموعة من الأدوات والنفقات الإضافية».

شكر وتقدير

وجه الحوطي شكره وتقديره لجميع المساهمين وجميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في بنك وربة، ولجميع المسؤولين في بنك الكويت المركزي وعلى رأسهم محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل.



وأضاف: «أتوجه بالشكر والتقدير لجميع موظفي بنك وربة وعائلاتهم على عملهم الدؤوب ودعمهم المستمر وجهودهم المتفانية، إن تعاضدكم وتعاونكم معا يدا بيد كان هو أساس نجاحنا وعبورنا الآمن والناجح نحو عام جديد، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه المزيد من النجاحات لبنك وربة».