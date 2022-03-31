عقدت شركة الأولى للتسويق المحلي للوقود جمعيتها العمومية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2021، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة م.عبدالحسين السلطان، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي م. عادل العوضي، ومدققي حسابات الشركة، إضافة إلى المساهمين المقيدين في سجلات الشركة، حيث تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال المدفوع (5 فلوس لكل سهم) على المساهمين بتاريخ استحقاق 15 يوم عمل بعد الجمعية العمومية. وفي هذا السياق، قال م.عبدالحسين السلطان: «خلال 2021، شهدت الشركة العديد من التطورات التي انعكست ايجابيا على خدماتها في كافة المحطات، حيث قامت رغم ظروف جائحة كورونا للسنة الثانية على التوالي بتكثيف وبذل جهود مقدرة لأجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز مركزها في مجال التوزيع الداخلي للمنتجات البترولية والعمل على استيفاء متطلبات السوق المحلي لموارد الوقود وزيادة حصتها في السوق. كما قامت بإطلاق العديد من المشاريع التي ساهمت بشكل كبير بارتفاع مستوى الخدمات والمبيعات لعام 2021».