خطفت شيري الغانم الأضواء في معرض الكويت للسيارات 2022، حيث كشفت عن سيارة تيجو 8 برو ماكس الجديدة التي تعد بتجربة من الدرجة الأولى على متن سيارة من فئة الـ SUV المتوسطة بسبعة مقاعد، المتاحة لعشاق السيارات في الكويت من خلال شريكها الموثوق به «الغانم للسيارات».



وقد أقيم معرض الكويت للسيارات في مول 360 من 23 مارس حتى 1 أبريل 2022، تحت رعاية وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى.



ولأول مرة على الإطلاق، استضاف معرض الكويت للسيارات مجموعة شيري برو، وشمل الجيل الجديد من سيارات شيري المعروضة تيجو 2 برو وتيجو 4 برو وتيجو 7 برو وتيجو 8 برو وأريزو 6 برو. وتحتل مجموعة شيري برو المتنوعة اليوم، بفضل تميزها بخصائص تكنولوجية وعملية متطورة، مكانة عالية في الأسواق العالمية، كما أصبحت علامة تجارية مرغوبة تضمن راحة البال المطلقة. ومن الجدير بالذكر أن شيري سجلت مرة أخرى رقما قياسيا عالميا كأكبر مصدر للسيارات في الصين على مدى السنوات الـ 19 الماضية بعد أن قامت ببيع أكثر من 10 ملايين سيارة على مستوى العالم.



واستقطب جناح «شيري الغانم» العديد من الزوار وسلط الضوء على توجه الشركة نحو التقنيات المتقدمة والمتطورة التي ستصبح في صميم مجموعة سيارات شيري المستقبلية. وعكس الجناح المصمم بشكل مبتكر رؤية الشركة التي تنعكس من خلال جهودها المستمرة في عملية تصميم المنتج المستندة إلى إدراكها العميق لميول وتفضيلات العملاء.



وكشفت شيري الغانم عن سيارة تيجو 8 برو ماكس الجديدة بالكامل المتميزة بتصميمها القوي والواثق، وبتجهيزها بأول نظام دفع رباعي ذكي متكامل من شركة شيري. ويوفر الجيل الجديد من نمط القيادة الرباعي العجلات (AWD) ستة أوضاع لظروف الطريق الكاملة، وتأتي سيارة تيجو 8 برو ماكس مجهزة بمحرك 2.0TGDI تبلغ طاقته القصوى 250 حصانا وأقصى عزم دوران له 390 نيوتن/ متر.



من ناحية نظام المعلومات والترفيه ووحدة التحكم المركزية، تتميز تيجو 8 برو ماكس بشاشة مزدوجة ذكية كبيرة بمقاس 24.6 بوصة ونظام صوت SONY مع 8 مكبرات صوت محيطية ونظام ذكي للتحكم الصوتي تم إنشاؤه مسبقا مع 60 أمرا صوتيا، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بالتحكم بدون استخدام اليدين أثناء قيادتهم الخالية من المتاعب.



وضمن إطار التزامها بالوفاء بمهمتها بشكل مثالي، تعيد تيجو 8 برو ماكس تعريف معايير السيارات الرياضية من خلال قوتها الفائقة وبذلك تستحق. واليوم، تعمل شيري الغانم بنشاط على توسيع نفوذها وإنشاء صورة إيجابية للعلامة التجارية من خلال تقديم منتجات وخدمات بغاية الحداثة لقاعدة عملائها الواسعة.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدمت شيري الغانم تيجو 8 برو ماكس خلال فعالية قريش التي أقيمت في صالة عرض شيري الغانم في الشويخ. وتمت عملية الكشف عن السيارة خلال عشاء مجتمعي تضمن تجربة طهي حية من توقيع الشيف ماسيمو. وسط أجواء مبهجة وممتعة، تألقت السيارة الرياضية الأيقونية تيجو 8 برو ماكس فشكلت الحدث الأبرز إذ كان لها أثر كبير على الحضور.



وسعيا منها للاستمرار في توسيع مجموعتها الرائعة، قدمت الشركة المصنعة الصينية في وقت سابق من هذا العام سيارة شيري تيجو 4 برو 2022 الجديدة كليا والتي تأتي مع نظام معلومات وترفيه متطور وتصميم محدث للعجلات. وتتفوق شيري تيجو 4 برو في جذب انتباه الشباب، وهي متوفرة بخيارين من المحركات وتقدم ناقل حركة أوتوماتيك بتسع سرعات، مما يجعلها سيارة استثنائية للمتعة والمغامرات المثيرة.



وتعتبر «شيري الغانم» الوكيل الوحيد في الكويت الذي يقدم ضمانا لمسافة مليون كيلومتر، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى، مثل الخدمة المجانية لمسافة 50 ألف كيلومتر وخدمة المساعدة على الطريق مجانا لمدة 5 سنوات والتسجيل المجاني للمركبة، بالإضافة إلى التأمين المجاني للطرف الثالث.



لمزيد من الراحة للعملاء، تمتلك شيري الغانم صالتين للعرض: واحدة في الشويخ وأخرى في الفحيحيل.