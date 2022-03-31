

أكد عميد المجلس الوطني وأكاديمية فيتوريو ايمانويلي البروفيسور باولو ماريا ريالي أن المجلس الوطني بصدد إعداد مادة علمية عن التجربة الديموقراطية الكويتية الفريدة في المنطقة.



وخلال لقائه بسفيرنا لدى الجمهورية الايطالية الشيخ عزام الصباح أكد عميد المجلس الوطني أن كادر الأكاديمية التعليمية متطلع لإقامة مشروع مشترك للتبادل والتنقل الطلابي بين الكويت وإيطاليا في إطار التبادل الثقافي والعلمي، حيث ان الأكاديمية متعددة الثقافات وتأسست في عام 1935م ومستمرة في عطائها العلمي والمعرفي. من جهته، أكد السفير الشيخ عزام الصباح أن ايطاليا تحمل إرثا عريقا في مجال العلم والذي يتمثل في صروح التعليم بكل مجالاته على مدى التاريخ، كما ان التجربة الإيطالية في مجالات العلم والمعرفة تستحق الاهتمام والوقوف عليها في الكويت.