رفع الله برحمته وعفوه عنا جائحة «كوفيد - 19» وحفظ وطننا العزيز من كل شر وسوء



يسر الديوان الأميري أن ينقل إلى المواطنين والمقيمين الكرام تهاني صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله تعالى على وطننا العزيز والمواطنين الكرام بوافر الخير واليمن والبركات.



ونحمد الله العلي القدير أن منّ علينا أن يأتي شهر رمضان هذا العام ومؤشرات هذه الجائحة «كوفيد-19» في تحسن واضح، داعين المولى تعالى أن يستمر انحسار مؤشراتها عن وطننا والعالم أجمع وذلك بالتزام الجميع بالاشتراطات الصحية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في البلاد حفاظا على صحتهم وسلامتهم.



هذا، ويعلن الديوان الأميري عن اعتذار صاحب السمو الأمير عن عدم استقبال اخوانه وأبنائه المواطنين والمقيمين الكرام لهذا العام، سائلا سموه المولى عز وجل أن يرفع برحمته وعفوه عنا هذه الجائحة ويزيل هذه الغمة وأن يحفظ وطننا العزيز من كل شر وسوء، مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يمن على الجميع بالصحة والعافية وأن يتقبل صيامهم وقيامهم.



كما يتوجه الديوان الأميري بالدعاء إلى الباري تعالى أن يحفظ صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حفظهم الله وأدام عليهم نعمة الصحة والعافية، وأن يعيد هذا الشهر الكريم على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والعزة والكرامة وأن يحقق لكل الدول الإسلامية وشعوبها في مشارق الأرض ومغاربها كل ما تنشده من رفعة وأمان وتقدم وازدهار.